熱爆！高溫恐飆37度防「危險級」紫外線 鋒面週二報到

今日各地依舊高溫炎熱，大台北地區和花東縱谷地區甚至有可能達到37度，呼籲民眾出外時注意防曬及適時補充水分。（資料照）

2018-05-27 06:21

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣晴朗依舊，高溫炎熱，西半部高溫36度，東半部高溫34、35度，大台北地區和花東縱谷地區甚至有可能達到37度，呼籲民眾出外時注意防曬及適時補充水分。

今日各地大多多雲到晴，清晨至上午東半部及西南部沿海有零星短暫陣雨，午後僅山區有零星短暫雷陣雨；今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、馬祖及金門為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

下週一（28日）各地天氣仍為多雲到晴、悶熱的天氣為主，清晨至上午東半部及西南部沿海有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週二至下週四（29日至31日）鋒面開始徘徊在台灣北部海面，北部及東北部地區將有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區影響較小、大多以多雲到晴的天氣為主，午後西半部山區及東部、東南部地區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 28 ~ 36 29 ~ 33 27 ~ 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）