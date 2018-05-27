灌溉農田先淹祖墳 農民擔憂祖先變蔭屍

2018-05-27 06:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕您灌溉，我家祖先就淹水！彰化縣埔鹽鄉第七公墓旁有一條50公分寬的灌溉水溝，每當農民引水灌溉時，溝渠經常發生暴漲，流向公墓地勢低窪的墳塚，造成「住家淹大水」，由於經常積水久久不退，村民們憂心，祖先屍體會變「蔭屍」，盼請相關單位救救先人。

埔鹽鄉大簾埤圳支線，提供當地瓦瑤村農田灌溉水路，也沿著光明路通過第七公墓，近年村民發現，公墓靠近道路旁地區常淹大水，質疑是該灌溉溝排水不良引起，因此向地方民代陳情。

村民施惟斌說，第七公墓10多年前偶有積水現象，但是最近3、4年積水不退狀況越來越嚴重，由於祖先土葬於低窪處，每次淹水就要趕快去排水，若讓祖先半夜託夢漏水，還是變蔭屍就來不及了。

埔鹽鄉代表會主席許文萍，近日陪同埔鹽鄉公所民政課等人員前往會勘發現，第七公墓西側灌溉水道被大片雜草阻擋，恐是造成水流淤塞主因，促請相關單位解決。

埔鹽鄉公所民政課公墓承辦員郭正甫表示，第七公墓尚未禁葬，目前估計仍有100座以上，初步勘查是公墓西側水路上方長有大片雜草，恐有異物掉落阻擋水流，將報請上級請重型機具進行環境處理，還給先人舒適的家。

對此民俗專家蒲慶峰表示，公墓積水狀況不會產生蔭屍，只是祖先棺木會潮溼，若先民骨頭受潮，恐對子孫造成骨頭酸痛、鼻道過敏疾病，亦有損財可能，若無法處理排水問題，該處也不宜土葬。