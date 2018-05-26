金門迎城隍「神」氣十足 大甲媽共襄盛舉

金門迎城隍，駐駕金門的「大甲媽」也加入遶境，沿途不少信眾鑽轎腳祈盼好運。（記者吳正庭攝）

2018-05-26 23:03

〔記者吳正庭／金門報導〕金門年度民俗盛典「4月12迎城隍」今天（26日）登場，不僅有台灣、中國的城隍進香團，駐駕金門的台中大甲媽祖也共襄盛舉，信眾鑽轎腳祈福，陣頭精銳盡出，3800公尺的巡安香路，6小時才走完，萬人空巷，神氣活現。

文化部指定為國家重要民俗的「金門迎城隍」，每年不僅有金門在地信眾參與，來自台灣本島、中國的觀光客、文史工作者及攝影達人，都在農曆4月12日湧入金門島，金門旅台鄉親也返鄉「開同學會」，台、金機票一位難求。

今年是浯島邑主城隍由舊金城遷治現址338週年，信眾為迎接城隍巡安，整條「香路」早就擠滿大、小朋友仰目以待；縣長陳福海、議長洪麗萍及立委楊鎮浯頂著攝氏31度的陽光合力扛轎，金門迎城隍「熱」鬧登場。

巡安隊伍由大紅綵領軍，遷治紀念旗、范謝將軍、顏柳將軍隨後，有來自台灣、中國及在地陣頭獻藝，一場集合閩南文化的民俗藝陣大交流，讓沿路上萬名遊客看得目不暇給；還有來自金城鎮南門、北門、東門、西門4境的神轎，突顯各境的陣頭文化。

總計約3800公尺的巡安遶境，至晚間約7點結束，依例由值爐境主西門里各家戶宴請外境入士，鞭炮、鑼鼓入夜還未停歇。

金門「迎城隍」熱鬧登場，縣長陳福海（前右四）、議長洪麗萍（前右二）、立委楊鎮浯（前右一）等人為城隍爺扛轎。（記者吳正庭攝）

金門「迎城隍」乍見「蔣公」！原來是花車楊姓車伕神似「蔣公」，親切的微笑，讓金門民眾重回當年記憶。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍慶典，台灣省城隍也跨海共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍慶典，巡安隊伍行經大街小巷，董排爺肅穆神情，搖擺過境，神氣十足。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍有來自台灣、中國七十餘支隊伍參加，行經左、右有「兩國國旗」的模範街，饒富趣味。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍，婦女組成的腰鼓隊，動作整齊也是活動焦點之一。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍「熱」鬧登場，家長擔心小朋友熱過頭，在蜈蚣座上安裝小型電扇，涼快一下。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍，交通部民航局金門航空站在現場設攤分送宣導扇子。（記者吳正庭攝）