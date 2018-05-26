高市污染整治場址93處 工廠最多、沒有農地

圖為中油高煉廠進行污染整治。（記者陳文嬋攝）

2018-05-26 23:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市有93處污染整治場址，其中楠梓區22處最多，以中油占2成3面積最大，光工廠有55處最多、其次是加油站19處，值得肯定的是，高市管制灌排分離，沒有農地污染情形。

環保局長蔡孟裕表示，93處列管場址總計758公頃，以工廠高達55處最多，其次是加油站19處，工廠以石化產業污染為大宗，面積最大是中油佔2成3，光高煉廠面積達177公頃，花17年分3階段期程整治，目前僅核定第1期。

環保局表示，中油高煉廠將採用一般工法，污染土壤採蒸氣將污染物吹出來，地下水使用氧化劑將污染物氧化分解，並將地下水抽出，再以活性碳過濾，將污染物分離，除了每月巡查外，每半年查核改善進度，並視改善成效，以滾動式管理概念，適時調整工法，以加速污染改善。

值得一提的是，市府要求中油配合地方需求，規劃一處生態復育區，作為生態公園；農業局與農田水利會有先見之明，農地採取灌溉渠道與排水渠道分離，避免發生引排水灌溉導致農地污染。

另加油站過去因無法律規範被污染，政府立法管制後有效遏止，以大順加油站為例，業者被列管迄今12年，投入整治費逾6500萬元，位處大順、富民路精華地段，卻因整治改善未完成，仍無法開發利用，損失難以估算。

此外，民眾買賣土地會留意產權，卻忽略土壤與地下水污染，加上現勘不易察覺，環保局每年舉辦「土地交易及土地品管說明會」，邀集地政士、不動產估價師等與會交流，第一線為民眾權益把關。