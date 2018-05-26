走訪伏流圳、日軍碉堡… 古蹟原鄉推「春日」微旅行

梅雨季遲遲不來哭哭，力里溪伏流水圳流水卻源源不絕不枯枯。（記者陳彥廷攝）

2018-05-26 22:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年梅雨季遲遲不來，水情吃緊甚至限水，不過，屏東春日鄉力里溪南岸的「力里溪伏流圳」，每天有2到3萬噸的清水，源源不絕，鄉公所以鄉內文化景觀配合鄉內的DRTs（需求反應式運輸服務），今天（26日）正式啟動串連知名的浸水營古道及日式碉堡等文化景觀的春日「部落微旅行」。

春日鄉去年成為交通部DRTs示範點，引進9人座和中巴為鄉民就學、就醫提供服務，載送VUVU到枋寮醫院就醫，更曾有挽回中輟生的紀錄，鄉公所現在擴大量能，打造成為「微旅行」的載具。

春日鄉從清朝古道「浸水營」，再到日治時期的碉堡、戰鬥指揮部和伏流水圳，還有排灣族先人智慧結晶的石板屋，大都具有文資身分，堪稱「古蹟原鄉」。

「未來可透過鄉公所App預約！」春日鄉長柯自強說，目前推出的微旅行，共分為文化景觀路線和有機農場路線，其中，力里溪伏流水圳長年不枯竭，相較梅雨季變「沒」雨季，每日2到3萬噸的水流堪稱奇觀，期盼「微旅行」將鄉內的奇觀美景分享全台民眾。

鄉公所說，目前旅遊路線主打文化景觀，行程除了參觀伏流水圳，還有日軍戰鬥指揮部、砲塔碉堡及浸水營古道等等，5人成團，最多21人，1人499元，還有與枋寮的枋客文旅配合住宿，讓春日微旅行更便利。

「這麼大的碉堡實在是看傻眼！」幸運搭上「首發團」的張姓遊客說，經過解說，認識了二戰時春日的戰略地位竟如此重要，因為日軍預想決戰點在潮州，於是依春日山勢而建的砲口對準屏東平原，現在人事已非，但景物依舊，放眼望去是屏東湛藍天空和翠綠大地，絕美視野令人心曠神怡！

「春日微旅行」今天正式啟動，走訪浸水營古道等文化景觀。（記者陳彥廷攝）

春日微旅行首發團遊客參觀日治時代碉堡。（記者陳彥廷攝）

春日微旅行走訪春日鄉文化景觀。（記者陳彥廷攝）