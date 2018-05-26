「鹿港龍王祭」經典畫面 完美二人組是他們...

2018-05-26 21:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鹿港龍王祭」今天盛大登場，當鹿港道長施宣熹出現在龍舟點睛開光典禮上，麥克風傳來鹿港文教基金會董事長王康壽的解說，已經成為「鹿港龍王祭」完美搭配的經典！

王康壽是退休老師，他說，鹿港小鎮從1978年開始舉辦划龍舟比賽，後來加入鹿港民俗活動的元素，原本是在福鹿溪舉辦，後來因為工程關係，划龍舟在1998年、1999年停辦，2000年改到彰濱工業區吉安水道辦理，直到2015年又重返福鹿溪，他從鹿港開始划龍舟就開始參與活動，因為這是鹿港的盛事，每個鎮民都以參與慶端陽活動為榮。

除了王康壽在「鹿港龍王祭」流利解說以外，鹿港道長施宣熹也是全場的焦點，當行政首長與民意機關首長在進行「點睛開光」時，施宣熹在旁用鹿港腔的台語念著「點天天清，點地地靈，點人人長生，點神神顯赫」，也成為龍王祭不能錯過的鏡頭。

施宣熹出身道長世家，他表示，今年是他17次參與「鹿王祭」最高潮的「龍王祭典」，遵循古法畫符敕令清淨，取白公雞的雞冠血於硃砂之中，因為公雞屬陽，同時雞有五德，也就是文、武、勇、仁、信，取活公雞的雞冠血，用於壓陰煞。

龍舟點睛開光後，施宣熹拿著白鴨到福鹿溪旁進行押煞，因為「鴨」與「押」同音；施宣熹說，最後他讓白鴨從他的胯下鑽過，代表白鴨已經超生了。

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