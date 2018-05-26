重機騎士車禍癱瘓坐輪椅 參加白沙屯媽祖進香走80公里

黃榆木（左二）現在是脊髓潛能發展中心訓練員，他已經連續3年參與白沙屯媽祖進香，今年推輪椅走了80公里！（記者簡惠茹攝）

2018-05-26 21:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕35歲的黃榆木原本是馳騁公路的帥氣重機騎士，4年前因嚴重車禍，造成下半身癱瘓，不但無法繼續追風，從此更要與輪椅為伍，但是他不但沒有被打倒，今年更坐輪椅參加白沙屯媽祖進香，走了5天80公里。他說，脊髓損傷不是我們的選擇，但是我們可以選擇過更好的生活。

黃榆木還清楚記得，那一天的日期是4月22日，藍天白雲、一望無際的視野，他跟車友騎著重機在筆直的道路上，騎到澳底附近的時候，突然對向小客車跨越雙黃線，直奔他而來，黃榆木說，閃也閃不掉，猛烈的撞擊讓他飛了出去。

車禍發生當下，黃榆木意識還算清楚，他說，耳邊依稀聽到車友們不斷呼喚他，「千萬不能睡著、撐下去！」可是當下感覺快要喘不過氣，呼吸越來越困難，而且身體下半身就像消失一般，「感覺空空的」，自己會不會死掉？可是他還不想死，還想活下去。

手術歷經10幾個小時才結束，黃榆木睜開眼時，病房內擠滿家人和朋友，他醒來第一句話就是，「我的腳呢？」黃榆木的媽媽慢慢幫忙抬起他的腳，黃榆木瞬間淚崩，無論他怎麼使力，腳就是動也動不了！

但是黃榆木說，他只哭了3分鐘就停下來，心想光是哭也不會好起來，帶著頸圈、望著天花板，全身無力，聽到醫生跟他說，這輩子可能都要坐輪椅了，他反而內心出現一絲希望，原來還可以坐輪椅，還可以出去，不會只能躺在床上。

黃榆木經過一年多的努力復健，強壯上半身的肌肉，他說，有時候在病房，看到爸媽為了照顧他，累得趴在床沿睡著，他就覺得自己很不孝，一定要想辦法讓自己可以自理生活，走出陰霾，所以就算練習撐身體練到手發抖，他都咬牙努力鍛鍊。

雖然不能再騎最愛的重機，不能再打籃球，可是成功走出來的黃榆木不僅愛上輪椅馬拉松，甚至已經連續3年參與白沙屯媽祖進香，今年5月16日到20日，他推著輪椅跟著走了80公里左右，不眠不休推著輪椅，他說，最困難的就是要在快速高路爬坡、下坡，只能死命往前推，雖然很累，可是他想讓更多傷友看到，我們還有很多可能性，不要關在家裡，可以出來一起走走。

林堉琪基金會基金會和脊髓潛能發展中心今天（26日）在台北花博園區舉辦讓生命發光愛心園遊會，黃榆木和傷友一起在舞台上展現氣勢磅礡的太鼓表演，黃榆木目前在中心擔任訓練員，已經輔導過上百名傷友學員，他說，看到學生本來兩眼無神、垂頭喪氣，他就會說，「走，我們出去玩！脊髓損傷不是我們的選擇，但是你可以選擇過更好的生活。」