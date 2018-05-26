「如何處理前女友留下的衣物？」 精神科醫師建議...

2018-05-26 22:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有名男子在地方臉書社團PO文指前女友跟比他帥的男人跑了，留下衣服和和生活用品，詢問網友「是否要好心寄回給她？」，不少網友提出「狠建議」，例：寄給其現任男友、丟舊衣回收箱、寫信給其男友謝謝他資源回收…，精神科醫師沈政男則建議，剛被分手若無法確定處理方式，不妨打包放著，俟心情平復再想處理方式。

這名被分手的男子，是在「大員林生活圈」地方臉書社團以黑底白字PO文，指「前女方看到比我帥的男人就跟人家跑了，留下一堆生活物品和衣物」，詢問「是否應該好心郵寄回」。

網友們的回應五花八門，有要他保持風度寄回去，也有建議他通知前女友來拿走或請其家人帶回，也有要他丟舊衣回收箱，前女友的現任男友會幫她買新衣，也有要她寄回到須「貨到收件女友付款」，也有要他上網拍賣，但被其他網友提醒「小心被告」，還有人要他寄給前女友的現任男友，或寫信給其現任男友感謝他資源回收。

寫過兩性問題系列文章的部立草屯療養院精神科醫師沈政男則說，處理對方留下的物品，只是處理分手問題的其中一個面向，對這位男子來說，更重要的是處理分手帶來的巨大心理衝擊。處理前女友留下的物品方式，或許也象徵了被分手的一方，對這段感情的心態。短時間內無法做出決定，就先打包留在原地，過幾個月再想處置方式。

沈政男說，情侶分手可能有很多原因，但被分手的一方總傾向把原因簡化，例如「對方比我帥」、「新歡比我有錢」…，但簡化分手原因有可能讓自己較能接受被分手的痛苦，卻也有可能拉長痛苦時間。

「被分手一定很痛苦，但再大的分手痛苦都可度過！」，沈政男說，最痛苦的是剛被分手的幾個月，通常不會超過100天，如果這些日子可以度過，再來就會逐漸回歸生活常軌。分手很苦，卻也可以為自己帶來成長，讓自己更成熟地面對下一段感情。