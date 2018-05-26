中市搶修水管 3萬用戶27日凌晨起緊急停水16小時

2018-05-26 21:22

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市緊急停水公告！26日大雅區中清路四段與學府路口台水公司800mm管線破裂漏水，為避免漏水持續擴大影響路基，水公司於明日（27日）凌晨00：30起至下午16：30進行16小時搶修，停水及降壓影響範圍包括西區、北區、西屯區及北屯區等，預計約3萬用戶用水受影響，自來水公司備有4部水車巡迴停水區域送水，並已設置5處臨時取水點，籲請用戶事先儲水備用。

台灣自來水公司表示，已出動宣傳車向停水區域住戶宣導停水訊息，並已傳送停水簡訊給各影響用戶。另外，水公司已設置臨時取水位置，包括西屯區中清西二街大福公園、西屯區中清西二街45巷36弄2號、西屯區中清路二段189巷大福停車場、西屯區華美西街二段485巷口、西屯區太原路與大有三街交叉口大有公園，並將視需要機動增設。

本次停水區域：

1.台灣大道二段/三段以東、環中路一段/二段以南、松竹路三段/敦化路一段/中清路一段/二段以西、忠明路以北。

2.西屯區：西安里、西墩里（部分）、潮洋里（部分）、惠來里（部分）、上石里、逢甲里、鵬程里、何安里、何厝里、大河里、大石里、大福里、何德里、何源里、西平里、至善里、上安里、上德里、逢福里、何明里、何福里、大鵬里、港尾里（部分）、廣福里（部分）、何仁里。

3.西區：忠誠里（部分）。

4.北區：立人里、長青里、明德里、明新里。

5.北屯區：后庄里（部分）、同榮里（部分）、新平里、水湳里（部分）、仁愛里（部分）。

水壓降低區域：

1.西屯區：惠來里（部分）、潮洋里（部分）。

2.北屯區：同榮里（部分）、仁美里（部分）、四民里、仁和里、后庄里（部分）、大德里、陳平里、忠平里、水湳里（部分）、仁愛里（部分）、平陽里、平和里、平福里、平心里、平順里、松竹里、松和里、松安里、松茂里、松強里。

詳細停水與降壓地點可上台灣自來水公司官網（https://wateroff.water.gov.tw）查詢，或電話洽詢自來水公司各服務所（營運所）或撥打免付費服務專線1910查詢。