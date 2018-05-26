水情吃緊！嘉南灌區5月盜水402件 水利會勸導不報警

嘉南農田水利會稽查農田擅自取水行為，查獲的水管、抽水機都先「代為保管」。（記者楊金城攝）

2018-05-26 21:08

〔記者楊金城／台南報導〕水情吃緊，嘉南灌區一期稻作目前進入結穗熟稔最關鍵階段，農民擔憂用水不足，盜水事件頻傳，嘉南農田水利會為維護農業供灌秩序以節水，5月1日起組成夜間巡水隊，至今查獲違規取水件數高達402件，但都未報警也未開罰。

「農民種稻怕沒收成，違規取水也是情有可原。」水利會基層人員說，體恤農民辛苦，嘉南農田水利會各區處、水利工作站都以勸導方式規勸農民，找不到盜水人的，現地留字條「擅自取水抽水行為已觸犯水利法」警告，沒入的盜水水管、抽水機也由各站編號，先「代為保管」。

曾文、烏山頭水庫蓄水量直直落，為確保民生和工業用水兩個月安全用水量，嘉南農田水利會對一期作農業灌溉用水採供水7天、停水7天，嚴格管控農業供灌節水，農民擔憂用水不足，影響一期稻作收成，經常利用夜間搶水、盜水。

5月1日起，嘉南農田水利會各灌區處站組成夜間巡水隊，嚴防違規盜水，有時請警方協助，避免和農民衝突。

到今天為止，水利會查獲違規取水件數高達402件，以烏山頭灌區的嘉南大圳北幹線、南幹線的違規取水件數147件最多，其次是嘉義朴子灌區94件、嘉義區69件、新營區37件。在通水供七的期間是盜水事件最多時候。違規取水的是非灌區的農民和未照分區輪灌秩序的農民。

水利會新營區管理處主任林占山說，為補足灌溉水，水利會也租用民井、抽取農田回歸水、給水路剩餘水，甚至抽取養魚的魚塭水源都用上，「能用的地面水、地下水都想到了」。

水利會上一輪供灌在5月24日停水，嘉南一期作最後一輪供灌預定在6月4日結束，但水利會至今還未公布何時通水供灌？供灌幾天？

林占山說，最後一輪供灌一定會實施，完成一期作供灌作業，農民不要憂心，並希望遵守供水秩序，不要搶水、擅自取水。