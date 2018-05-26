熱！明天氣溫上看37度 梅雨鋒面仍不樂觀

明全台各地高溫炎熱，中午紫外線強烈，出門須記得防曬及補水。（資料照）

2018-05-26 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕明（27）日天氣晴朗炎熱，全台高溫在33、34度左右，大台北地區和花東縱谷內有可能上看37度。中午前後紫外線易達危險級，須注意防曬及補充水分。各地山區將有短暫午後雷陣雨發生，清晨時西南部沿海地區也有零星短暫陣雨。另外，船隻須注意海上強風。

據《中央氣象局》預報，溫度方面，明日高溫持續籠罩，西半部高溫約35、36度，東半部高溫33至35度，大台北地區和花東縱谷內溫度可能更高，上看37度，且台東地區有焚風發生機率。各地中午前後紫外線指數容易達到過量或危險等級，請民眾記得多補充水分及做好防曬工作。

降雨方面，各地大多為多雲到晴，降雨機率普遍在10％以下，只有清晨至上午期間，東半部及西南部沿海有零星短暫陣雨，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨。據《天氣風險》指出，下週一到週四天氣仍算穩定，沒有明顯降雨。白天還是悶熱，不過溫度略降至32至34度間。下週五鋒面有機會繼續接近台灣附近，帶來各地短暫陣雨，這波鋒面可望紓解目前旱象，但也要留意較大雨勢可能造成的災害。而梅雨鋒面仍然不樂觀。

紫外線方面，明天太陽依舊毒辣，全台紫外線指數幾乎都達到危險級的紫色警示，只有基隆市、連江縣、金門縣在稍輕一級的過量級紅色警示。提醒民眾最好不要在中午前後在烈日下活動，出門時要做好防曬準備並補充水分，以避免中暑。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖及金門為「普通」等級；花東及澎湖地區為「良好」等級。