台電辦「不插電音樂野餐Party」 節電情境闖關抽LED電視

2018-05-26 20:44

〔記者林菁樺／台北報導〕節電避暑還能省荷包！台電週末連續兩天下午3點在台北大安森林公園，舉辦夏月不插電音樂野餐Party，活動現場有多項節電情境體驗，挑戰成功，就有機會將LED電視及檯燈等節能家電抱回家。

台電副總王耀庭指出，「節電有你．台電有禮」系列活動邁入第6年，今年全民節電運動有9大項、超過2000個獎項，總獎金高達近2600萬元。

台電今年擴大舉辦節電獎勵金報名登錄活動，只要用電較去年同期節電1度以上，即可獲得每期電費至少84元、一年就有504元的節電獎勵金。

台電透露，活動至今已有近240萬人參與登錄，王耀庭說，距離活動結束仍有1個月時間，預料還有一波報名潮，台電會加派人力辦理，粗估將有300至350萬戶用戶登錄，他說，發出的金額越多，代表越多人參與，「相關預算無上限！」

台電說，活動現場也設有「節電獎勵活動登錄」宣導攤位，邀請還未登錄民眾在6月30日前完成報名，節電獎勵可回溯從今年1月電費起算。

另外，節電抽獎如「省電行動家」，備有金額達200萬元的節能家電提貨券，只要今年7、8月當期電費單比去年同期節電2％，就可參加抽獎，預計抽出1000名、每名可得2000元提貨券。

「親戚朋友鬥陣來省電」獎金也高達150萬元，在6月底前召集5戶親戚朋友鄰居（可跨縣市）組隊報名，每團隊今年7、8月電費單節電率加總平均比去年同期節電2％以上，就可以抽2萬元獎金，還可以和其他隊伍競逐特獎20萬元。