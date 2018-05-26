伊甸基金會家屬獻唱募款 鼓勵孩童活出自我

黃銀山（中）與媽媽合唱團合唱「慢慢飛」。（記者黃旭磊攝）

2018-05-26 21:30

［記者黃旭磊／高雄報導］2018「相信有愛、慢飛無礙」慈善音樂會演出，鼓勵孩童活出自我。

音樂會今天（26日）下午在國立高雄師範大學演藝廳舉行，吸引上百民眾到場，高雄在地企業家敲響愛心鑼，歌手黃銀山和林園早療服務據點媽媽合唱團合唱「慢慢飛」，歌曲由黃銀山為伊甸基金會慢飛天使創作，曲調優美，唱出媽媽們對孩子期待。

視障鋼琴家許哲誠、男高音熊飛熊、女高音周欣潔、中提琴家康郁理、鋼琴家陳怡真及莊凱迪、雙人國標舞劉宥辰及洪郁晴、美濃婦女合唱團竹鼓隊及高雄市美濃混聲合唱團，依序演出，樂音觸動人心，台下觀眾掌聲不斷。

早期療育音樂課也搬上舞台，孩子搖沙鈴並隨節奏搖動身體，觀眾體驗並了解慢飛天使需求。

伊甸基金會表示，大高雄區全年約有200多名慢飛天使接受早療日托班服務，教保老師全日陪上課，也有音樂、職能及物理治療師定期為孩子上課，藉由各方位資源讓孩子趕上成長進度。

家戶支出受物價上漲影響，伊甸基金會捐款出現缺口，據統計，2018年高屏區早期療育服務經費共需829萬，尚未募齊，呼籲民眾每月捐款300元，即可以幫助慢飛天使接受1小時療育，詳情公布於伊甸基金會官網。