熱！5月均溫飆27.28℃ 創55年來最高紀錄

今天台北最高溫出現在中午11點10分，10分鐘瞬間飆高到36度。「明天太平洋高壓還會更強，溫度可能再升高。」有機會衝到37度。（資料照）

2018-05-26 19:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕全台5月平均氣溫截至5月25日，已經衝高到27.28℃，成為55年來台灣5月最高均溫。而今天（26日）全台最高溫是台北的36度，氣象預報員陳伊秀說，明天太平洋高壓勢力還會更強，高溫有機會達到37度。

今天台灣最高溫出現在台北，達到36度，氣象局截至5月25日的統計，今年5月台北均溫27.28℃，已經衝破台北和全台灣的5月均溫最高紀錄，第二高5月均溫則出現在1963年的27.23度，第三高則是2016年的27.2度。

台北今天飆36度 幸雲層飄來解圍

今天台北最高溫出現在中午11點10分，而且是瞬間飆高。陳伊秀說，10分鐘左右的時間，溫度就到達36度，後來高溫沒有繼續往上攀升，是因為有雲層飄來，而台東大武今天雖然沒有出現焚風，但是清晨7點12分就出現高溫33.3℃。

太平洋高壓更強 明可能達到37度

「明天太平洋高壓還會更強，溫度可能再升高。」雖然今天溫度未達37℃，但明天要更加注意，陳伊秀說，這兩天高溫形成條件有3個，台灣上空壟罩太平洋高壓形成天氣穩定的環境、高層吹西風將中國熱源帶來，加上底層西南風產生的沉降效應，把熱氣留住，今天高壓勢力位置在宜蘭新竹以南，明天範圍擴大到北部海域，加上雲層可能更少，因此高溫恐再攀升。

不只高溫破紀錄，高溫天數也可能更長。天氣風險公司總經理彭啟明指出，台北已經連續2年超過35℃高溫的天數超過70天，今年恐怕高溫天數也可能會再超過。