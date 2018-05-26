醫病》重度瓣膜狹窄「開心」置換 婆婆週週騎單車4公里

朱婆婆開心手術後遵從醫囑、規則服藥和運動，生活開心健康，醫師魏皓智讚她是病人模範。（記者蔡淑媛攝）

2018-05-26 19:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕68歲的朱婆婆因老化，有重度主動脈瓣、二尖瓣狹窄及三尖辦逆流，心衰竭、肺水腫，嚴重呼吸喘、難行走也不能躺平，只能進行開心手術置換瓣膜，術後4年來遵從醫囑、規則服藥、適當休息和運動，心臟恢復良好，現在每週還能騎單車4公里，被醫師讚為病人模範。

台中榮總臟血管中心副主任魏皓智指出，病人在心臟手術後必須規則服藥，其中常要服用抗凝血劑，得要抽血監驗以調整藥物，同時要配合飲食，避免藥物的交互作用，比如很多食物含有維他命K，就要少吃，而且生活作息要正常、適當運動，不少病患嫌麻煩、做不到，但朱婆婆都有做，心臟恢復順利，維持正常功能，是病人楷模。

魏皓智說，心臟血管手術是破壞再建設的治療，完成手術及術後恢復期，病人出院後要做好長期門診追蹤與用藥，一旦輕忽自我監測、配合醫囑，病情可能不穩甚至再發，因此注重日常保健，也能開心生活。

朱婆婆長年有主動脈瓣、二尖瓣狹窄、三尖瓣逆流問題服藥控制，後來嚴重到呼吸喘、下肢水腫，肺水腫和心衰竭，開心手術置換瓣膜和修補補，4年來規律服藥及回門診追蹤，過程中曾罹患肺結核，治療藥物與抗凝血劑會交互作用，也配合醫師藥物調整服用。她在病友會分享醫病合作經驗，現在身體狀況好，每天跑步、行走半小時，每週騎單車4公里，還能照顧年邁的丈夫。

魏皓智也發現，門診病人有半數合併體重過重問題，年紀、肥胖、高血壓、高血糖、抽菸等是心血管疾病的風險因子，心臟是身體最重要的幫浦，每天要跳動超過10萬次，病情嚴重甚至得做開心手術，一般開心手術病人年齡平均67歲，現在年輕化趨勢，還有30歲罹患冠心病開刀，因此心血管保健及術後保養很重要。

物理治療師蔡瑋容說，心血管疾病患者大多以行走為主要運動，能訓練心肺耐力，因此正確姿勢很重要，否則無法達到運動效果，必須抬頭挺胸、手肘微彎、膝蓋伸直，運動前要熱身做弓箭步，運動後收操手抓握、原地踏步。