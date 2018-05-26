有苦味的南瓜不要吃！ 醫生：恐引起掉髮

醫生警告不要吃帶有苦味的南瓜，吃下肚後恐引起大量掉髮。（資料照）

2018-05-26 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕法國皮膚科醫生今警告，南瓜帶有苦味可能是因為內含一種有毒的化合物，吃下肚後恐引起食物中毒，甚至出現掉髮現象。

據《法新社》報導，法國皮膚科醫生艾素利（Philippe Assouly）在科學雜誌中提出了兩個因吃下有苦味的南瓜導致掉髮的個案，毛髮掉落與植物毒性之間的關連過去並不為人所知。

葫蘆科植物可能含有葫蘆素，這是一種有毒的化合物，會產生苦味。常見的植物包括南瓜、葫蘆和美洲南瓜。

第一個案例中，一名法國婦女吃下一道苦澀的南瓜湯後，沒多久就開始噁心、嘔吐和腹瀉，症狀大約持續一天。一週後，這名婦女頭皮和恥骨上的毛髮開始掉落。

艾素利在《美國醫學會皮膚學期刊》中提到，婦女是和家人一起吃了那頓飯，但家人喝的南瓜湯較少，因此雖然有食物中毒症狀，但並未開始掉髮。

第二個案例也是一名女性，她在吃了含有南瓜的一頓飯後，出現嚴重嘔吐的食物中毒症狀，而其他用餐者則因為吃到南瓜的苦味，所以沒有繼續吃。大約三週後，該名患者的頭皮、腋下和恥骨處都出現嚴重脫毛。

醫生指出，三年前有一名德國人在吃下西葫蘆燉菜後死於葫蘆素中毒。但他所提到的這兩個案例，是首個葫蘆科中毒引起的已知掉髮案例。醫生強調，這種苦澀的味道應該成為一種警告，也要注意不要讓小孩吃下。