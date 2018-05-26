量血壓、談心事 3美女藥師打造不一樣的藥局

3名美女藥師游佩雯（右）、林熙妍（中）及楊筱婷打造藥局像溫馨家庭，把關用藥安全。（記者蔡淑媛攝）

2018-05-26 18:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不同於醫院和連鎖藥妝店，北屯3名年輕女藥師一起經營社區藥局，不但年輕漂亮且各有所長，分別曾在藥廠任職多年、具備多張衛教師資格以及資深醫院藥師組長，不但夠專業，也以溫柔的女性特質把藥局佈置像溫馨家庭，如鄰家女孩般把關社區用藥健康。

走進藥局不只是買完藥品就走，也是健康小站！這間由游佩雯、林熙妍及楊筱婷一起經營的藥局很不一樣，不再冷冰冰也沒有藥味，有的是吊燈的溫暖燈光及花香、天然精油花香味，讓人很放鬆，藥品進貨嚴格把關，藥項擺設分類清楚，民眾輕鬆來諮詢用藥與保健，順便量血壓、談心事。

藥師游佩雯曾任大型醫院的臨床藥師近10年，照護加護病房、護理之家及呼吸照護病房，臨床經驗豐富；林熙妍是資深藥師、曾是生技公司講師也是校園藥師，對於坊間保健食品瞭如指掌，很重視藥原料安全；楊筱婷是國內少數具備高階戒菸衛教藥師資格藥師，也是糖尿病衛教師，對於戒菸和慢性病用藥很有一套。

在大型藥局和連鎖藥妝店夾殺下，3姝很有想法，經營藥局小而美，卻很深入社區家庭，她們說喜歡與人聊天，站在第一線把關藥品使用與照護病人，也常舉辦量血壓活動，與診所合作用藥，也是學園藥師，客製化的保健與用藥，現在已經是厝邊的好鄰居，讓人正確用藥、不亂吃藥也不害怕吃藥。

林熙妍及楊筱婷說，曾有顧客到診所買成藥，她們發現對方臉色有異，幫他量血壓已經超過170mmHg，進一步就醫確診高血壓，現在固定來拿慢箋還順便戒菸，還有一名阿嬤便秘來買腸胃藥，一問之下發現對方因心血管用藥引起，回醫院調整藥物好轉，不用多吃藥。