學子動手做創意滑車 朱立倫險把車坐壞

2018-05-26 21:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天在板橋435藝文特區舉辦「創客young冒險樂園」活動，「魅力滑車競賽」下午登場，市長朱立倫坐上學生親手做的滑車，緩慢移動，可能是不熟悉操作技巧，險些把車子坐壞，等媒體拍攝完畢後，他趕緊下車，不過他仍讚許學子有創意，鼓勵學生繼續創作。

朱立倫表示，創客精神就是讓學生從做中學，發揮想像跟創意力，自己動手創作是一件開心的事情，不管是將作品變成機器人或生活、智慧用品，也許將來有一天創作出來的東西，會變成真正的商品，許多發明家、創業者都是從「創客」開始，新北市近年努力推動創客教育，希望幫助孩子建構新想法，一步步讓創意實現。

朱立倫體驗安康高中製作的「發球機器人」打九宮格、清水高中的釣魚場遊戲，玩得不亦樂乎，並在蘆洲國中的「小漾祈福繪馬架」，寫下對於新北創客教育的期許，並搭乘屈尺國小製作的兜風電車，繞行會場給選手加油鼓勵。

教育局指出，新北市整合各局處及業界資源打造創客城市，將5月訂為「2018新北創客月」，推出玩具改造活動、親子創客日及「迺夜市，饗自造」MAKER挑戰賽，7、8月勞工局還有創客體驗活動，以及9月15至16日的新北市自造者嘉年華創客主題樂園，希望將創客能量傳遞至各角落。