AI初體驗！高雄偏鄉學生前進南科 體驗自造機器人

小朋友進場後就迫不及待跟Zenbo 機器人玩起來。（記者張忠義攝）

2018-05-26 22:14

〔記者張忠義／高雄報導〕培育國內AI人才不遺餘力的南部科學工業園區管理局，今天（26日）下午委託高雄大學，邀請30名來自高雄偏鄉寶來國中、杉林國中與甲仙國中的學生，與高雄大學的大學生組成大小學伴，一起上起AI機器人自造體驗課程，讓偏鄉學生們驚喜興奮不已。

活動一開始，Zenbo機器人就出來迎接學生們進場，在大學伴的熱烈歡迎與機器人的帶領之下，展開機器人自造課程體驗，這群國中生們紛紛說機器人新奇好玩，以後還想繼續學習，大學生們也是頭一次接觸，顯得有些笨拙，但趣味十足。

寶來國中有一半泰雅族血統的秋東漢同學說，這一次能夠參加偏鄉學童AI體驗營，他很期待也很興奮，因為這是第一次接觸到機器人，而且還可以自己動手作，被問到希望機器人能為他做什麼的時候，他毫不猶豫說：「希望機器人能幫我寫作業！」

接下來，高雄大學將前進蘭嶼等地，提供更多偏鄉孩子接觸未來新趨勢的機會，南科AI_ROBOT自造基地與17個衛星基地共同攜手，準備了各種課程、競賽與活動，來推廣AI機器人自造教育。

南部科學工業園區管理局這次與高雄大學的合作，就是希望提供每一個有興趣的小朋友，都有接觸和學習的機會，同時也讓大小學伴能相互幫助，完成人生第一次的機器人製作，以此學習與人合作、解決問題的能力，伴隨他們實現夢想。