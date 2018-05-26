中正中小企業研討會 文創業者凸顯在地文化吸國際客

2018-05-26 20:58

〔記者王善嬿／民雄報導〕中正大學企業管理學系今舉辦「第13屆中小企業研討會」，其中「文化創意」講座，邀請薰衣草森林、十鼓仁糖文創園區、嘉義文化創意產業園區及樹德企業股份有限公司業者分享，其中十鼓仁糖文創園區透過創新服務、維持節目品質，每年吸引65萬人次旅客到訪，不須靠政府補助，走出自己的路。

研討會專題講座共分五個主題，文化創意、新南向政策、青年創業、社會企業、金融科技，包括金融監督管理委員會副主委鄭貞茂、經濟部中小企業處長吳明機、嘉義縣長張花冠、中正大學校長馮展華等人與會。

張花冠表示，嘉義在地企業99%為中小企業，其中農業是較難創造財政能力的產業，因此政府近年積極尋求突破，規劃大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區等，替嘉義核心產業重新定位，在工業4.0及AI時代，讓商業經濟更具競爭力、靈活跟機動性。

今上午「文化創意」專題講座中，樹德企業股份有限公司總經理吳宜叡說，他的父親創辦公司時，從代工到自立品牌製造資料櫃、工具箱，他則加入一些變革元素，包括以南島、文化台灣主題，在南投設置「Babuza半山夢工廠」，招攬具在地特色廠商進駐、發展地方經濟；十鼓副團長楊有文表示，園區要永續經營，除節目好看，園區每年也會創新設備如溜滑梯、天堂上的鞦韆等，留住回流客，因此不用靠政府補助、走自己的路。

中正大學企管系專任副教授鄭祥麟表示，今年政府祭出南部觀光補助政策、搶救南部觀光，然而地方發展觀光不該仰賴中國客、政府補助，包括營造幸福感、創意十鼓表演，文創不該走誠品等大企業模式，結合在地文化，反而能吸引國際觀光客的注意。