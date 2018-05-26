神農大帝見證開光 三義雲火龍節正式起跑！

三義雲火龍節登場了，雲火龍現身舞動。（記者蔡政珉攝）

2018-05-26 18:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉雲火龍節，今天在三義鄉五穀宮舉行神龍開光點睛儀式，宣告活動正式開跑，即日起至6月10日展開，活動更將與神農大帝遶境結合，祈求年年都能風調雨順、五穀豐登、護佑地方。

今天舉辦的開光點睛儀式，在三義五穀宮依循古禮進行，由三義鄉長徐文達為長達18米的雲火龍開光，並在神農大帝見證下，賦予雲火龍神格，並透過「筊擇聖田」，遴選出聖田做為來年雲火龍製作時使用。

徐文達指出，稻米是客家人主食，而三義鄉往年有不少民眾栽種稻米，所以稻稈與稻草隨處可見，昔日鄉親每於農閒時節，用稻草、稻桿、稻草繩及竹片編製成草龍，無過度裝飾，也代表客家人樸實精神。

另外，由於龍在華人文化屬於有崇高地位，當時民眾會在草龍上插香祈福保平安，也成為地方習俗。三義鄉公所希望藉由雲火龍節，傳承客家先民傳統民俗及精神。

三義鄉公所表示，6月2日將辦理「悠遊慢城三義體現一日遊」，期盼融合三義鄉國際慢城元素，由在地導覽員帶領遊客體驗節慶活動，體驗在地文化，以深度體驗三義鄉之美。

6月2日當天下午2點開始將有各項客家藝文社團活動，而當天雲火龍將配合神農大帝聖誕遶境祈福，會場也開放民眾鑽轎腳與雲火龍插香祈福等。而6月10日晚間6點至8點，於五穀宮舉辦化龍返天儀式，神龍將帶著鄉親的祈願返天。

另外，活動期間並舉辦「雲火龍攝影比賽」，希望民眾一起來捕捉雲火龍的美麗躍動，呈現出雲火龍節期間各個感動時刻，除了用照片說故事，必提醒眾人傳承與重視客庄文化。