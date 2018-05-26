桃園巨蛋家具展 展出社宅裝潢、擺設

市府於巨蛋家具展攤位，介紹社宅房型如何擺放家具。（記者謝武雄攝）

2018-05-26 18:01

［記者謝武雄／桃園報導］「桃園木藝文創&家居生活展」自即日起至28日在桃園市立體育館舉行，其中市府住宅發展處，也在現場展出社會住宅3種房型，教導民眾如何擺設家具，會中也義賣市長鄭文燦簽名的木雕大毛筆，起價6000元，最後由呂婉儒女士以5萬元標走，全數捐贈給寶貝潛能發展中心，另鄭文燦也購買至善高中學生楊咏倫、李汪翰以漂流木創作的茶几，也讓創作的學生比獲獎還高興。

鄭文燦致詞時指出，此次展覽是以大溪木藝文創為主軸，搭配家居各項家具展示，現場共有75家廠商、350個攤位參展，市府會將家具視為重點產業，目前規劃「大溪家具博物館」，讓大溪繼續保存木製家具傳統文化；另環保局「修惜站」，整修廢棄家具深受市民喜歡，未來會規劃二手家具拍賣會。

鄭文燦說，市府在現場規劃社會住宅區，除介紹現有10個社會住宅進度、概況外，也針對1房、2房、3房等3種房型，展示如何擺設家具，讓民眾未來對於選擇怎樣房型社會住宅有所概念。

活動重頭戲則是義賣木雕大毛筆，首先由鄭文燦在毛筆上簽字，隨後展開競標，立法委員鄭寶清首先出價1萬2元，現場來賓紛紛加價，呂婉儒多次參與競標，最後以5萬元得標，寶貝潛能發展中心主任陳美谷，也致贈感謝狀。