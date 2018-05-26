醫病》高職男見落單長髮女就摸臀 醫：罹「觸摩症」

2018-05-26 17:49

〔記者黃旭磊／高雄報導〕17歲男高職生多次觸摸高職落單長髮女生臀部，送警法辦後，經醫師診斷罹患「觸摩症」，抑制不住強烈性衝動，接受治療。

高雄市凱旋醫院本月收治這名高職生，院方說，患者成績不錯，內向沉默，放學後忍不住衝動，多次坐公車欣賞女同學長髮背影，再騎公用腳踏車到人行道，見落單女生就伸手觸摸臀部，見被害人驚慌失措，他竟若無其事離開現場，藉此滿足性衝動。

警方以公然猥褻將嫌疑人送辦，事後送到凱旋醫院檢查，兒童青少年精神科醫師陳冠旭診斷發現罹患「觸摩症」，需接受團體心理及藥物治療。

陳冠旭說，「觸摩症」（，Frotteuristic Disorder，又稱「摩擦症」），每隔6個月會一再出現強烈性興奮幻想、衝動或行為，需碰觸或摩擦被害人，且經多次反覆鞏固形成觸摩症。而患者男性多內向，不會發生性侵等人身攻擊行為。

台北榮總醫院桃園分院曾以「性癖症之精神病理及治療相關議題」為題，發表「觸摩症」臨床經驗，內容提及病症為性癖症（paraphilic disorder）一種，在半年期間會重覆且強烈性喚起，進而碰觸摩擦被害人，經過團體心理治療形式有明顯改善。

陳冠旭說，病患擔心觸法，也擔心遭同儕排斥而抗拒就醫，其實，只要提早發現並透過藥物、認知行為心理治療，仍有治癒或改善機會，建議家屬即早發現並陪伴送醫。