夏天的盛會 台南白河蓮花季開鑼了！

白河蓮花季登場，蓮田美景漂亮。（記者楊金城攝）

2018-05-26 17:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南夏天專屬的白河蓮花季，今天登場到8月底，白河區公所推出「蓮」結白河、後壁、東山三區的農村小旅遊，公所官網並設有「即時花況專區」，讓遊客可以飽覽蓮花美景不撲空。

白河蓮花因缺水，今年種植面積較去年略減，但仍有250公頃的蓮田美景居全台之冠，主要分布在白河北五里的玉豐、大竹、昇安、蓮潭和廣安等地，不負白河蓮鄉的美名，台南市農業局和白河公所今天舉辦2018白河蓮花季是第23年舉行。

今天開幕活動中，白河有史以來第一次與日本栽種蓮花面積最大的福井縣南越前町締結友好城市，讓兩座蓮花城市互相交流，由台南市副市長張政源、白河區長蕭福清、南越前町町長岩倉光宏交換結盟證書。

現場也致贈白河區知名書法家陳世憲的書法作品「蓮」給南越前町。雙方互贈蓮花品種作為情誼的「蓮」結，南越前町贈送蜀紅蓮、勾当玉女、廬山白蓮，白河公所贈送大王蓮、湘蓮、石蓮。

今年白河蓮花季，白河區公所推出農村小旅行，讓遊客到白河輕旅行賞蓮外，可以品嘗與在地美雅家具觀光工廠開發的蓮花創意套餐，也能「蓮」結白河、後壁、東山的蓮香、米香、咖啡香，推動地方產業觀光。在新營、白河、後壁也設置五個T-Bike租借點供民眾租借自行車使用。

為讓民眾可以透過手機隨時掌握賞蓮景點即時花況，白河公所在官方網站設置「即時花況專區」，提供賞花資訊。

蓮花季還有攝影比賽，透過影像的力量行銷白河觀光、蓮鄉音樂會、蓮花寫生比賽、「蓮鄉話蓮趣、畫荷扇」、白河七淘趣-集章換好禮活動。