用路人注意！平雙隧道及瑪陵隧道施工 28日起單線封閉

2018-05-26 17:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台2丙線平雙及台62線瑪陵隧道，28日（星期一）起施作纜線與風機防墜工程，單線封閉施工。

公路總局第一區養護工程處基隆工務段段長李佳輯說，台2丙線11.3公里（平溪區）平雙隧道施作電纜線架工程；台62線0.3公里（安樂區）瑪陵隧道施作風機防墜工程，5月28日至6月1日（星期一至星期五），上午10點至下午5點，封閉單向1車道，敬請用路人配合現場指揮小心行駛。

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