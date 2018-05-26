中市積極改善空汙 過去3週空品優於北部

2018-05-26 17:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕環保署空品測站顯示，台中市過去3週PM2.5平均值降至18微克，優於北部多個縣市，今天下午2點各空品測站也全數亮起綠燈。環保局說，將持續推動第3次電力業加嚴排放標準制定、補助汰換燃氣鍋爐、建置電動公車等措施，讓空品持續提升。

環保局指出，市府針對固定、移動、逸散等汙染源管制全力以赴，推動燃油鍋爐改用燃氣降低排放，鼓勵汰換老舊二行程機車及柴油車、減少通勤及運輸過程中所產生的汙染，對於環保祭祀也推出4少1功德政策，餐飲油煙及營建工地汙染也跨局處共同維護。

觀察全台各縣市過去3週（5月1日至23日）PM2.5平均值比較，台中PM2.5平均值降至18微克，而過去被視為空品較良好的北部地區，包括新竹縣、桃園市、台北市、新北市等縣市，PM2.5平均值均達20微克以上，顯示台中空品已有改善。

另根據環保署空品監測站顯示，今年台中第1季PM2.5季平均值22.8微克，相較去年同期25.6微克減少約2.8微克，減幅達10.9%，是歷年同期最佳。而單就今日而言，下午2時台中16個空品測站也全數亮起綠燈，空氣品質良好，且優於北部地區。

環保局長白智榮表示，改善空汙是長期的工作，須要綜合面向全面考量，台中市的空品目前距離國家空氣品質標準15微克還有關鍵5微克，今年將訂定電力業第3次加嚴標準，並持續補助燃油鍋爐工廠汰換成燃氣鍋爐，從源頭改善工廠汙染排放；同時，也將新增電動公車達到150輛，餐飲業油煙列管家數倍增至2000家，全力推動各項空汙防制策略，讓空品持續提升。