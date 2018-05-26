妥瑞兒獲獎助學金 要買電動車給小腦萎縮症母親代步

2018-05-26 17:10

［記者江志雄／宜蘭報導］醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院，今天舉辦第13屆獎助學金頒獎典禮，就讀輔大哲學系的妥瑞症得獎人小漢（化名），與罹患小腦萎縮症母親感情深厚，想用獎金購買三輪電動車給媽媽代步，答謝養育之恩。

小漢讀小二那年，母親被診斷出小腦萎縮症，不久後父母親離異，小漢也因妥瑞症遭受同儕霸凌，難以適應體制內教育，升上國中時，媽媽帶他從桃園搬到宜蘭自學，展開新生活。

自學過程，小漢逐漸找回自信，最感謝的人就是「超人媽媽」，母親即使罹患罕見疾病，身體機能每況愈下，卻不怨天尤人，用她小小身軀為兒子遮風擋雨，正向樂觀、不被病痛打倒的堅強毅力，深刻地影響著小漢。

為養家活口，小漢母親到處打拚掙錢，做過保險、送貨員、木工、業務員、農場工人，現在的健康狀況大不如前，同樣患有小腦萎縮症的舅舅，最近搬來同住，生活更加艱辛。

昨天頒獎典禮上，小漢母子一起出席，他在台上述說著對媽媽的好，台下母親感動到激動落淚；小漢說，現階段回饋母親最好方式就是努力向學，未來在社會占有一席之地，才不會枉費母親的期待。

就讀大二的小漢，每次看到母親拄著拐杖，坐著輪椅衰老背影，心中相當不捨，要運用兩萬元獎助學金，購買三輪電動車給母親代步，他的孝心讓眾人感動不已。