連鎖書店進駐花蓮 試營運2天營業額破百萬

知名連鎖書店誠品進駐花蓮，今（26日）正式開幕，24日試營運迄今，會員數已高達700人，營業額更突破百萬元。（記者王峻祺攝）

2018-05-26 16:21

［記者王峻祺／花蓮報導］知名連鎖書店誠品進駐花蓮，今（26日）正式開幕，24日試營運迄今，會員數已高達700人，營業額更突破百萬元，近300坪店面以「回到花蓮」為設計概念，融入山、海及雲朵元素，並另闢花蓮獨有海洋、山林、縱谷及聚落主題專區，擺放在地藝術創作書籍及商品。

誠品生活花蓮遠百店今開幕，是全台第43間據點，繼宜蘭、台東後，選址花蓮展店。董事長吳旻潔說，開書店不會賺錢，但誠品一定要來花蓮，誠品不只賣書、銷售文創產品，還有另一個重要使命，就是要記錄下時代閱讀者的群像、需求及面貌。

花蓮誠品特設「花蓮文學作品」專區，蒐羅逾50名作家的花蓮相關文學作品，開幕期間更有吳明益、楊牧、嚴長壽、陳克華及廖鴻基等16位花蓮在地、旅居作家的限量親筆簽名書，吸引許多書迷前往閱讀。

作家陳克華說，一個好的書店不能只是心靈層次，更要落實人手一書，他自己除是詩人作家外，第二個身分就是「老文青」，有空就會到書店，身為愛書人的他，還養成每天大量閱讀習慣，並會將讀過的書捐出去，不斷地在書店找到心靈滋養，也期許文化性地標書店座落花蓮後，能吸引更多民眾走進書店發現好書，讓書變成心靈的好朋友。

全台第一個「誠品生活采集」專區也設在花蓮誠品，首季邀請保有全台唯一僅存噶瑪蘭族香蕉絲工藝的「新社香蕉絲工坊」進駐，現場還擺售和總統蔡英文相同的限量香蕉絲工坊手工編織帽子，展現花蓮在地豐富的原民藝文創作。