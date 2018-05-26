侏儒抹香鯨「阿鳳」上午野放下午擱淺 岸巡隊協助「保濕」

2018-05-26 16:04

〔記者王捷／台南報導〕台南黃金海岸25日晚間6時許，海水衝上來一條龐然生物，民眾細看才發現原來是一條鯨豚擱淺，海巡署南部分署岸巡隊獲報後，立刻通知對海洋生物有研究的成大教授王建平，王建平任職成大生命科學系及鯨豚研究中心，他到場後確認是他在當日上午野放的侏儒抹香鯨，立即聯繫水箱車前來將擱淺侏儒抹香鯨載運回四草鯨豚搶救站進行檢查，至於再度野放及二度擱淺原因，王建平教授表示尚待評估。

25日下午，海巡岸巡隊獲報「阿鳳」在黃金海岸擱淺，立離派遣4車14人次全速搶救，當時「阿鳳」皮膚已開始乾澀、濕黏，岸巡對一邊替阿鳳保濕，並通知王建平教授協助幫忙。

王建平從「阿鳳」的外觀研判，這是他協助救治擱淺的侏儒抹香鯨，在數日觀察後25日上午決定野放，沒想到不到12小時又二度擱淺，讓王建平教授意外，因此通知水箱車將「阿鳳」送回四草鯨豚搶救站進行檢查，以釐清「阿鳳」為何游返岸際再度擱淺。

至於康復後是否再度野放，王建平教授表示尚待評估，岸巡隊指出，近來鯨豚擱淺時有所聞，呼籲國人發現擱淺鯨豚不要虐待，並且不要丟棄垃圾破壞海洋生態環境，海洋生態保育工作是海巡署工作的一環，民眾若發現鯨豚擱淺，可直接撥打118服務專線，將立即派員前往處理。