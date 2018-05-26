五峰五月桃上市 想吃只有這裡可以就近解饞

新竹縣五峰鄉的五月桃其實就是比較早上市的水蜜桃，甜、脆、多汁，但因總產量不到2萬台斤，坊間水果攤根本買不到。（記者黃美珠攝）

2018-05-26 16:08

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣五峰鄉的五月桃上市啦！因為全年總產量不到2萬台斤，坊間的水果攤根本買不到。所以想吃、愛吃的饕家今（26）日，不用上五峰，只要走趟新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區就可以就近就能買到物美價合宜的五月桃解饞！

值得一提的是，現場展售的顆顆桃子都有「身分證」，原來是鄉公所進來積極輔導農友建置QR Code生產履歷，優先輔導已經完成的農友上架展售，讓人吃在嘴裡，安全在心裡。

五峰鄉公所主任秘書彭亮墨說，五月桃其實就是水蜜桃，只是成熟上市的時間比較早，集中在5到6月之間，所以得名「五月桃」。

今年的五月桃雖然因為天候異常而大產，成長期間少雨使得甜度更高。但因栽種面積萎縮，加上一樣拜天候異常之賜而有不少果品提早成熟，以致今年農民疏果更多，所以整體產量其實不增反減，粗估至少減收2成，全鄉20公頃的總產量不到2萬台斤，坊間的水果攤根本就買不到。

今年他們分新竹、台北2地促銷，新竹場從今（26）日起一連2天都在竹北新瓦屋舉行。台北場將在6月2日和3日，於台北希望廣場舉辦「五月桃滿盒送好禮」等活動。

彭亮墨說，他們從去年開始輔導境內農民不管是生產五月桃、甜柿、還是桂竹筍，都來建置QR Code生產履歷的食安機制，計畫未來逐步做到農委會所推動的4章1Q。

目前就五月桃有一半已經建好或正在建置QR Code中，這次展售會進場的就是以已經有生產履歷的才能上架，希望以此增加消費者對五峰農特產品的好感和信賴。

而為了增添展售活動的有趣性，今天還安排了1場限定活動：「蜜桃女孩野餐趴」的野餐佈置比賽，鼓勵參賽者把五月桃加入野餐料理中。

另外「Dress Pink」的桃粉色衣服「趴」，只要身穿桃粉色衣服在新瓦屋亮相的早鳥來客，就有機會獲得限量的冷泡茶1瓶。

今天1名從頭到腳恰巧都是粉色系的熟女到場才知自己誤闖入這場「趴提」，驚喜得先是笑開懷，後又因大家聚焦其全身粉粉的裝扮而顯得靦腆無比。這場桃粉色衣服趴明（27）日仍將舉行，想比亮、比靚的男女老少都可以去拚場。

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