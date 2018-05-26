大肚西瓜產業文化活動 吃西瓜比賽好有趣

大肚區農會今天在大肚國小舉辦西瓜產業文化活動，還舉辦吃西瓜比賽。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-26 16:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚區農會今天在大肚國小舉行「大肚區西瓜產業文化活動」，一大早就安排民眾健行，而且現場還設攤展示大肚區的農業特產，舉辦西瓜品嚐及吃西瓜比賽，整場活動吸引了近2千民眾參加。

每年4至5月份是大肚西瓜盛產季節，第1期的產季，第2期的產期為7至8月，而農業局今天輔導大肚區農會在大肚國小舉辦西瓜產業文化活動，展開西瓜的促銷。

今天除了在上午7點舉辦大肚休閒農遊的大肚山健行，民眾沿著華山路、環保公園、登山步道、華南路、自治路、育英路、大肚國小進行健行，全長5公里。

另外，還有舉辦吃西瓜比賽，眾多民眾一起比賽吃西瓜，場面相當有趣。

市府副秘書長郭坤明前往關心農民，他表示，大肚溪畔的砂質土壤富含有機質，加上日夜溫差大，在這得天獨厚的栽種環境下，孕育出口感絕佳的大肚西瓜，目前大肚西瓜種植面積約118公頃，每年每公頃可達3.5萬公斤。

大肚區農會表示，每年的4到5月，是大肚地區西瓜第一期的產季，7到8月為第二期產季，今年因雨量少，西瓜相當甜，而且產量還不錯，因此價格每台斤約在7至12元，比去年的10至15元還便宜，現場更進行西瓜促銷，一顆只要50元，比市價一顆約9台斤平均售價約80元，還要便宜，一開放銷售大家搶著買，每一人都至少要帶一顆西瓜回去才甘心。