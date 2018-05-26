慢飛幸福趣味運動會 慢飛天使好High

來自全國4縣市、550名位慢飛天使親子，在雲林共同參與趣味運動會。（記者詹士弘攝）

2018-05-26 15:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕來自新北、大同育幼院、台中及彰化與雲林家扶的550名位慢飛天使親子，今天齊聚雲林體育館，享受一場愛與幸福兼具的「愛在家扶─慢飛幸福聯合運動會」，小朋友在爸媽的協助下，都全力投入親子團體遊戲，不僅家長們笑得樂開懷，慢飛天使笑聲更是震撼體育館。

「任何一個人都有被看中、被尊重的正向期待。」雲林家扶主委陳燦勳歡迎來自家扶全國各地慢飛天使家庭齊聚雲林，不論是否得靠助行器或輪椅代步，大家一起同樂，一起加油打氣，每位慢飛天使都能參與趣味運動會，都能盡情的奔放抒發。

雲林家扶特別為慢飛天使設計親子團體遊戲，不論是大鯊魚、漫步在雲端、風火輪、套圈圈、滑草車及綠色大拼圖，都有一定的難度可讓小朋友挑戰，但活動都以安全為前提，所以每個慢飛天使都能快樂、安全的比賽；立委張麗善也下場陪小朋友同樂，融入家扶慢飛天使的大家庭。

慢飛天使小蓁家長吳媽媽說，這是小蓁最後一次參加家扶趣味運動會，也是最快樂的一次，在雲林發展學園老師們3年多來用心陪伴引導下，重度肢體障礙的小蓁已能藉助行器行走，進步到中度肢體障礙，別人眼中的一小步，卻是小蓁人生成長中的一大步。

漫步在雲端，小朋友在家長協助下，努力往前爬。（記者詹士弘攝）

就算爬不動，也要努力向前進。（記者詹士弘攝）

無法從布上爬行的慢飛天使，就從布下通過，一樣有活動參與感。（記者詹士弘攝）

無法從布上爬行的慢飛天使，就從布下通過，一樣有活動參與感。（記者詹士弘攝）

立委張麗善也參與趣味活動，融入家扶慢飛天使這個大家庭。（記者詹士弘攝）