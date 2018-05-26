美麗島「藏匿案」受難牧師 微光大道畫展開幕「慶生」

趙振弍牧師（左二）致贈嘉義市長涂醒哲（右二）一幅取名為「天光」的畫作。（記者丁偉杰攝）

2018-05-26 15:40

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕曾經為美麗島事件「藏匿案」而受難的趙振弍牧師，今天上午在嘉義市文化局3樓展覽室舉辦「微光大道—黃昏的交叉線」個展開幕，適逢他的生日，嘉義市長涂醒哲送上生日蛋糕與卡片祝福，趙牧師也致贈涂一幅取名為「天光」的畫作，並表示「微光大道」光線雖幽暗，卻能因爲堅持而越見明亮。

涂醒哲表示，趙牧師於1944年生於嘉義縣義竹鄉，剛好是戰爭的年代，趙就讀台南神學院，於西門教會牧師退休，一生從事文學、社會運動及宣教，甚至坐過「政治牢」，仍可抬頭驕傲地迎接晚年。

趙振弍說，父親在大哥嘉雄幼年時因病過世很傷心，他出生時，父親希望這個老二可以「頂第一」，因而取名「振弍」；他自小愛塗鴉勝過讀書，年輕時聽到母親床邊的禱告，希望他長大後當牧師，沒有參加聯考就進入神學院，卻無法忘懷從小狂熱喜愛的繪畫。

他後來在東海大學進修美學與哲學，1979年因為美麗島藏匿案，被關進景美看守所，獄友全部都是討海人（漁民），開始了解漁民捕魚艱苦。出獄後，為了關心漁民，毅然前往高雄旗後教會當牧師，54歲之後回到故鄉嘉義市牧會服務。

趙振弍的繪畫創作以濃烈色彩、暗黑線條和部份生活中的元素象徵，忠實陳述生命歷程，將信仰、生命的光隱藏在諸多造形與色彩。

這次以「微光大道—黃昏的交叉線」為個展主題，趙說，「一般人的生活平順淡然，但我一生充滿挑戰，不被苦難擊倒，極致年老的時候微光仍照亮，讓藝術的創作繼續追求理想」。展期至6月10日。