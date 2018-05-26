鹿港龍王祭「陸上行舟」 大家搶吃這一味‧‧‧

鹿港龍王祭「陸上行舟」，最受歡迎的是龍舟龍頭上所掛一長串的「花餅」。（記者劉曉欣攝）

2018-05-26 15:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鹿港慶端陽」就是不一樣！今天由「龍王祭」揭開系列活動，所有即將下水的龍舟，都在鹿港市區「陸上行舟」，家有小朋友的人更是搶著要吃龍舟上的「花餅」，希望能夠吃個平平安安！

「鹿港龍王祭」是鹿港划龍舟的民俗儀式，在龍舟下水之前，先到鹿港龍山寺恭請「龍王尊神」，再到鹿港天后宮恭請「水仙尊王」到福鹿溪坐鎮，為龍舟開光點睛之後，再出動吊車把龍舟吊到福鹿溪，隨即舉行祭江典禮，為「鹿港慶端陽」系列活動揭開序幕。

今天共有14艘龍舟參與「陸上行舟」，其中有6艘龍舟是傳統龍舟，8艘競技龍舟，全場目光都是龍頭所掛的「花餅」，家有小孩的父母都特別要來「花餅」，來給小孩吃平安。

鹿港文史工作者鄭武郎表示，掛在龍舟的龍頭上的是餅乾，鹿港人都稱「花餅」，因為餅乾上有花的圖案，這是用來吃平安的，花也有代表富貴的意思。

鄭武郎指出，「花餅」在寺廟慶典經常都可以看到，有的小朋友因為愛哭，吃個甜甜的「花餅」就可以止住眼淚、壓壓驚。

果然，「花餅」大受歡迎，在龍舟完成「陸上行舟」，完成開光點睛之後，原本掛在各龍舟的一長串「花餅」，也統統都被吃光光，連大人也來吃個「花餅」求個平安。

今天由彰化縣長魏明谷、龍舟委員會主委凃淑媚、立委王惠美、鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞、鹿港鎮代會主席許志宏、彰化縣議長謝典霖等人與會。