千人插花展花藝 林佳龍邀全民參與花博

2018-05-26 14:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕為花博暖身，西屯區公所今舉辦「花團錦簇迎花博」活動，邀請千人一起插花，並使用后里、新社等在地花材。市長林佳龍說，花博是所有人的活動，期盼共同參與讓花博在台中遍地開花，並讓世界看見台中優質園藝及農業。

西屯區公所說，100年起每年均舉辦花藝推廣活動，今年邀請1000位民眾參與，由花藝專家進行插花教學，使用的花卉都是后里、新社等在地花農生產的花材，如伯利恆之星、百合、火鶴、文心蘭等，希望讓民眾進一步認識、欣賞台中在地美麗花卉。

活動並安排農產品市集，邀請青年農民擺攤，也展售蜂蜜、小番茄、南瓜、芋香肉粽等農產品；農業局更在現場贈送1000棵樹苗盆栽，消費達200元者，還贈送樹苗1株。

這場在市立圖書館溪西分館旁舉行的花藝推廣活動，1000位民眾齊聚交流花藝，場面盛大，市長林佳龍、市議員邱素貞、陳淑華、花博吉祥物石虎家族姐姐「樂虎」均到場體驗插花藝術，林市長還將自己做的花藝盆栽送給樂虎，現場熱鬧滾滾。

林佳龍表示，花博即將來臨，期盼台中人都能一起參與，讓在台中遍地開花。今天的活動號召千人參與花藝，插花不僅有療癒、紓壓效果，還相當賞心悅目，透過園藝更能提升生活品質，也期盼藉此吸引更多人響應花博，讓台中大街小巷綠美化、充滿花卉藝術，將台中打造為花園城市。