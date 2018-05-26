文資會議台南場 點出地方政府、法規不足處

全國文化資產會議台南場，今日在文化資產保存研究中心登場。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-26 14:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國文化資產會議台南場今天登場，與會人士發言重點，大多認為現行文資法令欠缺介入私有文化資產保護公權力，以及文化資產審議機制不夠透明，甚至應剔除不適的文資審議委員，才不會變相淪為公部門「門神」。

諮詢委員蕭文杰感歎說，各地提報文資案例，不乏提報1年多，地方政府毫無下文及作為，想要保護的標的飽受毁壞風險，行政怠惰是否該增訂罰則。

諮詢委員王毓正指出，對於具有重要文化價值保護的私人資產，往往以文資審議程序不符提出行政訴訟而撤銷文資身份，文化公益訴訟在法律制度上相對空白，應該修法彌補。

打狗文史再興會社指出，其實軍方管制區也有潛在的文化資產，但管制區無從進入調查，可能日後都市計畫變遷而被無聲拆除，讓民間想要搶救都來不及！

與會者都認為，中央雖有法令，但地方政府未落實執行，或是陳年問題在現行法令幫不上忙。主持座談會的成大建築系教授徐明福也建議重大建設環評應強化納入文資審議機制，避免珍貴文化資產遭破壞。

由於不少人質疑這次全國文資會議恐又淪為「大拜拜」，文化資產局長施國隆形容台南場發言熱烈程度「諮詢委員比公民更恐怖」，允諾整各界意見後，一定會從執行面去落實法令及制度面修正，明年一定會修法，這也是文化部辦全國文資會議的目的與決心，大家拭目以待。

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