42公里強行遠足馬拉松 安康高中畢業生展毅力

安康高中學生今天展開42公里的馬拉松或強行遠足活動。（記者翁聿煌攝）

2018-05-26 14:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市安康高中畢業生42公里強行遠足馬拉松活動今天登場，安康高中老師帶領2百多位高二及高三畢業學生，或跑或走要以一天的時間完成馬拉松距離的挑戰，校長謝金城說，希望所有參與學生，都可以透過身體磨練，強化心理素質，成為不怕吃苦不畏艱難的勇者，面對未來所有的挑戰。

謝金城說，台灣教育環境一直存在著遺憾，因為學校教育及家庭教育幾乎都著重在學生學識增長及生活常規養成，然而對於培養個人挑戰大目標的野心，以及挑戰時面臨困境所需要的挫折忍受力著墨不多。

因此安康高中從去年起舉辦首次馬拉松活動，師生及家長反應佳，今天上午6點舉辦第2次「安康高中強行遠足馬拉松」活動，針對高二以及高三即將畢業的學生，其中還有4位身心障礙特教生，也在師長陪伴下挑戰目標，希望大家或跑或走，最長約莫11個小時，盼大家都能完成42公里的馬拉松。

活動路線從學校沿新店溪，行經碧潭往烏來方向行進，沿線經過河濱公園、翡翠水庫、濛濛湖、屈尺古道、小粗坑水力發電廠及新店溪渡船口，一直到新店區龜山里活動中心折返，也讓師生對新店周邊地理環境有更深刻認識。

高三應屆畢業生鄒昇宇說，他很想跑完全程挑戰自我，以後遇到任何困難的事情都能以相同的心態面對，學生李瑀涵說，希望成功完賽，決心考上心目中理想的大學，高二學生游博勝說，有同學陪伴一起挑戰自我，盼能培養堅持與忍耐的毅力。