「有什麼好神器」 澎湖開拓館辦百年廟宇文物展

「有什麼好神器」特展，由各界貴賓揭牌開放。（記者劉禹慶攝）

2018-05-26 13:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕象徵澎湖先民開拓歷史的澎湖開拓館，今日搖身一變很「廟宇」化，大門成了廟門，並蒐集馬公市8間名廟及玉鑛雕刻號珍貴古文物，都已列入歷史文物，透過宗教信仰與常民文化接軌，讓後人更了解傳統文化的精髓。

澎湖開拓館即日起推出《有什麼好神器-馬公市百年歷史廟宇文物精選展》，匯集了馬公市8間名廟（一新社、南甲海靈殿、西衛宸威殿、興仁懋靈殿、井垵北極殿、水仙宮、案山北極殿、重光靈光殿）及玉鑛雕刻號等的珍貴文物。希望藉由特展內容，可以從歷史、儀式、建築、雕像等，讓更多人瞭解宗教傳承及信仰內涵，希冀更多人來澎湖感受最具特色的文化觀光之旅。

文化局表示，特展以傳承歷史為宗旨的「澎湖開拓館」，述說澎湖5千年前人類活動的軌跡為己任。自2015年起，計畫以5年時間，普查全縣具有百年歷史以上廟宇、教堂的文物，依照《文化資產保存法》以及《文化資產保存法施行細則》為法源依據，將各類具歷史、文化、藝術、科學價值之廟宇文物，進行有系統的調查，並在文物普查計畫中找出了澎湖居民的故事。

今日開展儀式，由縣長陳光復、議長劉陳昭玲、議員陳慧玲、蘇陳綉色、文化局長鄭嘉薇等人共同主持揭牌儀式，展示珍貴文物，包括神像、神案、繡旗、武轎、牌匾、香爐等，民眾可以透過解說面板了解這些文物的歷史，希冀透過一層層的文物資訊解密，讓參觀者了解身為澎湖人的歷史驕傲。。