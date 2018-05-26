南投就業博覽會 中國台商也插一腳

2018-05-26 13:32

〔記者謝介裕／南投報導〕「活力南投．薪希望」就業博覽會，今日在南投縣會展中心熱鬧登場，首度有打著中國台商旗幟的企業參與，並開出年薪逾10萬元人民幣、1年2張免費往返中國及台灣來回的機票，並提供食宿等優渥的福利，令民眾躍躍欲試，不過，民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷提醒求職的民眾，尤其即將在今年6月畢業的社會新鮮人，更應注意良好的工作福利背後是否別有居心，抑或是美麗的陷阱，慎防受騙上當。

此次徵才活動，南投縣政府特別規劃廠商徵才區、政府資源宣導區、履歷健診區、創業諮詢區、國軍人才招募、榮民榮眷及原住民就業服務等區塊，共有45家廠商參與，提供的工作機會約有2000個。

其中，中國台商方面則有古一文創、埃文教育科技、咪嚕食品、原柏文創等公司，提供影視編導、動漫設計、軟體開發、幼兒園教師等職缺，上班的地點均在中國杭州，由於待遇相當優渥，吸引許多青年學子前往面試，其中，不乏即將大學畢業投入職場的社會新鮮人。

南投縣長林明溱指出，大學生在畢業後，想找到理想的工作並不容易，因此縣府才結合全縣規模最大的南崗工業區廠商共同舉辦就業博覽會，提供應屆畢業學生、新住民、二度就業及待業民眾，多樣且貼近需求的就業機會。

除此，縣府目前也積極推動小型工業園區開發計畫，包括埔里地方產業微型園區、南投旺來產業園區、草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝產業區及埔里福興農場溫泉區等，屆時，完工後，可望為南投整體發展注入一股新活力。