高雄愛之船 跨海獻愛澎湖38年

2018-05-26 13:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕當年一粥之恩，搭建起高雄愛之船慈善會與澎湖38年情緣，不間斷的行善更見證美麗澎湖灣進步，今日在澎湖縣政府前廣場舉行「真愛美-澎湖灣」嘉年華會，澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲都到場表達感謝之意。

社團法人高雄市愛之船慈善會，今年慈航澎湖38週年，由愛之船慈善會理事長洪明哲、泰山慈善會理事長黃名賜和相關慈善團體社團志工一行40人，5月24日起跨海慈航澎湖，展開3天慈善慰助藝文活動，有500戶受惠，社團法人高雄市團體聯合總會理事長蘇金樹也偕同相關慈善團體蒞臨見證。

祖籍澎湖湖西隘門的理事長洪明哲表示，愛之船慈善會源自台灣國際造船公司員工，1980年5月首次抵澎旅遊，購買白米10包500斤送往白沙鄉公所，協請慰助地方鄉親，之後延續至今38週年從未間斷，足跡遍及各鄉市及各偏遠離島多次，無論在慰助對象人數、服務範圍、物資都逐年提升，深獲高雄市相關慈善團體認同與贊助。

今日「真愛美-澎湖灣」嘉年華會，內容包括慈善慰助、藝文表演，由澎湖縣觀光研究會邀請「無限人形劇場」霹靂群俠及操偶師丁振清抵澎澎演出，同時邀請文光國中、馬公國小舞蹈班、澎水日本次文化社及原民社戰舞、EXC舞團等展現才藝表演，活動精彩，並有觀光美食園遊會系列活動。