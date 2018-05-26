明將打破高溫歷史紀錄？ 專家舉3理由稱「還會更熱」

賈新興認為，明天太平洋高壓籠罩全台，加上「熱島效應」、「下沉增溫」及「濕度降至30-40％」等3種要素加成影響，明天台北市很有可能打破歷年5月份高溫紀錄。（擷取自賈新興臉書）

2018-05-26 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕歷年台北5月最高溫紀錄創於1991年5月31日，當時氣溫高達37.7度，與本月18日創下的歷年第2高溫紀錄37.4度僅差0.3度，氣象專家賈新興表示，明天台北市與當年創下高溫紀錄的大氣環境相當類似，他接著更舉出3大原因，認為台北市明天很有可能打破高懸27年的歷史紀錄。

天氣風險公司總監賈新興今天上午PO文指出，1991年5月31日台北飆出37.7度高溫，創下歷年5月最高溫紀錄，當天太平洋高壓籠罩全台，被認為是造成此高溫主因。他進一步表示，據氣象局公布的預報資料，明天將有同樣的場景出現在台北上空，不同的是這些年台北都市發展形成了熱島效應，「再加上明天明顯的下沉增溫，伴隨濕度降至30-40％」，很有可能打破歷史紀錄。

賈新興分析指出，2016年6月1日台北當日最高溫為38.7度，創下史上6月最熱紀錄，而此高溫現象背後成因就是前述「熱島效應」、「下沉增溫」及「濕度降至30-40％」等3種要素加成的結果，他說，以上3種要素若湊齊，「台北氣溫明天最高將升到幾度呢？」

此外，氣象專家吳德榮本週也頻頻發文警告，稱大台北地區週末將出現超過37度的「極端高溫」，提醒民眾若欲安排戶外活動應做好防曬工作，同時更要適度補充水分，慎防中暑等熱傷害。