全台唯一72角風箏升空 要重現龜山島百年文化

2018-05-26 13:03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕東北角風景區管理處規劃「2018東北角海灣旅遊年」活動，將於6月1日正式開跑，風管處請來龜山社區耆老，讓龜山島獨有的72角風箏重新升空，並找來大溪社區居民於外澳沙灘牽罟，希望重現已有百年歷史的龜山島人文風采，讓東北角沿觀光融入人文，推銷到國際。

龜山島原本有漁民居住，早年冬季因東北季風強烈，漁民無法出海捕魚，無事可做，於是在島上放起8角風箏，為了讓風箏穩固，並比賽誰的風箏最大最雄偉，增加樂趣，島民不斷把風箏加大，最後誕生地用9個8角風箏組成的72角風箏，成了龜山島當地獨有特色。

72角風箏由島民用島上的竹子、報紙、水泥紙及藤蔓組合而成，風箏上有鳴弓，升空後會發出「嗚嗚嗚」的風鳴聲，島民以此為樂。

龜山社區發發展協會理事長蔣金明說，島上有句俗諺，叫「9月初9風箏放天嚎，10月初10風箏落糞坑」，意思就事島民9月初9東北季風來臨就開始放風箏為樂，10月初10為了避免孩子玩過頭，風箏也就要收起來了。

放完72角風箏後，大溪社區居民們，開始下海牽罟，漁夫將網撒下大海，再由所有人一起奮力把漁網往海灘拉，捕撈滿滿漁獲。

東北角風景區管理處長陳秀美說，東北角海岸線每年吸引460幾萬人次遊客，觀光產值達55億元，為了讓美麗的海岸風光推銷到國際，風管處把在地的牽罟、放風箏文化融入觀光旅程中，希望讓海岸線呈現多元風貌。

東北角風景區管理處指出，「2018東北角海灣旅遊年」將於6月1日展開，6月23日有海洋歡樂show、同甘共「罟」捕魚趣、海「鱻」市集品嘗等活動外，活動期間海推出風帆及獨木舟等一系列水上活動，6月1日起開放預約報名，詳情可上東北角官網，或「東北角之友」臉書粉絲頁。