布農族家屋不是亂蓋的！偏鄉童奪台東科展冠軍

代課老師朱祐弘發現，布農族傳統家屋的竹材結構隱藏著科學智慧。（記者黃明堂翻攝）

2018-05-26 13:05

［記者黃明堂／台東報導］南橫山區海端鄉的小學校初來國小新武分校，全分校只有18位學生，4位布農族小朋友在老師的帶領下，從傳統家屋找科學，勇奪今年全縣國民中小學科學展覽冠軍，將參加全國賽。

台東科展暨科學園遊會今天在縣立體育館舉行，6組得獎學校有5組都是台東市的國中小學，只有初來國小來自偏鄉，曾偉傑、余祥恩、余家綾、余杰倫，及指導老師朱祐弘、馮育靜得獎，其中2位小朋友正在鄰近的體育場參加縣運比賽，參加科展，同時賽跑，小學校的學生具備「多功能」。

本屆科學展覽會共有15所國中、22所國小參加競賽，投稿件數國中25件、國小33件，作品經專業評審初審、複審後，由評審團選出6件作品代表本縣參加科展全國賽，初來國小獲得環保與應用科學科的第一名及最佳鄉土教材獎，這是初來歷年來最好的科展成績。

代課老師朱祐弘到新武任教還不到1年，本身對科學有興趣，又在布農族的部落任教，發現布農族傳統家屋的竹材結構隱藏著科學智慧，於是帶領小朋友進行實驗及研究。

朱祐弘說，經過科學實驗，解構出布農族老人家傳承建築智慧，一棟房子的不同部位，竹子有不同排列方式，都有道理存在。

他說，屋頂竹子抱合排列，利用凹槽收集雨水，利用竹子空隙間的水附著原理，雨水可順竹而下到儲水管，家屋東側以片狀方式構築，可使室內通風透光，西側以抱合方式構築，可防西曬。

小朋友們跟著老師研究老家，這才發現原來老人家們的建築技術看似簡單，但可不是「亂蓋的」。

老師馮育靜說，新武分校是小學校，學生人數只有18人，發展科學教育並不容易，原本的老師也缺乏科學專長，幸好朱祐弘老師具有科學專長及熱忱，激發了小朋友的科學求知慾。