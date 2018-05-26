「痛痛飛走了！」10歲女童罹3癌過世 告別式獲頒總統教育獎

2018-05-26 12:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市橋頭區仕隆國小5年忠班邱湘云飽受3種癌痛之苦，本月7日過世，家人依照湘云遺願舉辦「邱湘云同學的人生畢業典禮」告別追思式，高市教育局轉贈總統教育獎榮譽肩帶給湘云爸媽，同學也把對湘云的祝福和愛寫在卡片並繫在氣球上，期望透過冉冉升空的氣球傳遞給天堂的湘云小天使。

邱湘云在幼稚園時發病，被檢查出罹患髓母細胞瘤，6個月後又出現多形性膠質母細胞瘤，先後動過6次手術，去年8月再檢查出非何杰金氏淋巴癌，右肺有10公分腫瘤，並轉移骨頭、脊椎。

5年來，邱湘云飽受癌症病痛纏身之苦，但她仍樂觀好學孝順貼心積極抗癌，不但獲選高市慈孝家庭楷模，更獲得今年總統教育獎，但邱湘云因病重不幸於本月7日過世，但校方仍以她的故事，鼓勵小朋友正向看待生命，即使病痛纏身，仍然貼心孝悌，讓生命更顯光彩。

今天告別式上，湘云的爸爸邱志昌希望湘云的「人生畢業典禮」少了痛哭流涕的哀傷場面，多了大家對她的祝福與思念；追思會中，包括了同學、病友們所帶來的歌唱、舞蹈、疊杯、電子琴、二胡、古箏等等表演，希望高高興興送湘云最後一程，也準備好多小禮物要送給來參與的同學們。

「我們在抗癌之路得到許多貴人的相助，也希望能盡己之力成為別人的貴人。」媽媽蘇莉雅說，雖然湘云來不及領取總統教育獎，家人決定要把獎金回饋捐給幫助過他們的善心單位，若有單位無法接受捐款，也會換成孩子喜歡的禮物來捐贈，例如扭蛋機等，希望更多人照顧罹癌的孩子們，陪伴這群孩子和家人一起度過每一刻，這也是湘云小天使最期望的事。