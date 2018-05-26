芎林國小百歲老樟出現大樹洞 樹醫將診治

2018-05-26 11:41

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕福田樹木保育基金會公布今年「搶救老樹大作戰」計畫的老樹名單，新竹縣芎林國小的百歲老樟樹獲選免費診治；校長孟繁明說，這株被記錄在芎林鄉志中的老樟樹在主幹分岔處腐朽中空，希望樹醫診治後能更加安全茁壯。

「老樹爺爺，你要趕快恢復健康！」這棵老樟樹在歷屆校友和在校師生的記憶中，不但又綠又高大，而且還曾有貓頭鷹家族和五色鳥來棲息，可以說是校園內的生態地標，學生們也喜歡在樹下玩，但寒假時校方發現樹幹中空深達170公分，而且主幹分岔的樹洞開口處可以塞下3個籃球，才驚覺老樟樹的健康亮起了紅燈。

福田樹木保育基金會受理校方申請後調查，發現這株約有4層樓高、樹圍約270公分的百歲老樟樹，除了主幹腐朽中空的問題外，有些樹皮表面長出靈芝、菇等蕈類，也有部分樹枝乾枯落葉，但原則上老樹的生命力還算旺盛，所以列入「搶救老樹大作戰」計畫名單，近期就會請樹醫清除老樟樹樹身、樹皮上的腐朽部分和乾枯樹枝，然後再豎支架協助支撐樹身，以防傾倒。

孟繁明說，每年開學時都會在老樟樹下舉行開學典禮，並且邀請退休教職員一起來參加，在樹下閱讀故事書給剛入學的一年級新生聽，畢業紀念冊中的學生和教職員合照也都會將老樟樹的身影納入，10年前曾有五色鳥在樹上築巢，當時學生根據這個場景創作了五色鳥繪本並參加比賽得獎，所以這株老樟樹已經是校園生活裡不可或缺的一部分，大家都希望它能健健康康活下去。