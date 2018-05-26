29日來聽特優笛音！ 關西國中「笛是您樂團」75人公演

新竹縣關西國中校長郭雅玲（右三）邀請大家下週二、29日晚上6點半，到新竹縣政府文化局演藝廳，欣賞該校直笛藝才班今年北區總決賽特優的聲音。（記者黃美珠攝）

2018-05-26 10:48

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西國中直笛藝才班剛在今年4月拿到全國音樂比賽北區總決賽國中直笛合奏特優冠軍！他們以「笛是您樂團」為名，將於29日晚上6點半用「藝起風音樂 2018笛是您樂團」節目，在新竹縣政府文化局演藝廳「無料」（免費）帶給所有鄉親悅耳的笛音，讓大家欣賞1管管看似平凡的直笛，在75個國中生的手中最後如何千變萬化撼動人心。

關西國中校長郭雅玲說，該校直笛藝才班是在前校長彭蕾娜的遠見中成立，它讓偏鄉的孩子進入音樂之門接受樂音陶冶的門檻變得平易。

而在國立清華大學教授陳孟亨的團隊指導下，從剛開始招1班都無法招滿，到現在已是很多孩子想在課業外參與、解放自己或逐夢的一塊小小天堂。

由於成軍短暫，所收的學生不像都市的小孩普遍自小就有學習過音樂的基礎，因此成軍6年來，儘管多次拿到新竹縣音樂比賽直笛團體組冠軍，也在全國音樂比賽北區總決賽有過第5名的佳績，但是萬萬料想不到今年竟在北區18組各縣市菁英代表隊中摘冠！

郭雅玲說，這除了跟近年學校積極參與校外的校際聯合音樂會，把握各國大師來台交流機會爭取被大師點撥有關，該班學生勤於利用下課10分鐘自主規劃音樂表演，甚至動員全校進行千人直笛合奏，以及校友會長楊德宏等善心捐款添購倍低音笛、倍倍低音笛多元樂團樂音都有直接助益。

所以創班6年，雖然年年都有公演，但最近2年更獲得全縣性的肯定，在經過一定評核後，他們第二度踏上文化局演藝廳的表演舞台，讓全校師生都覺得非常光彩。

9年級學生彭彥鈞說，他們這次為大家準備了12首曲目，除了開場的客家民謠「天公落水」是他們7到9年級生、75人的全體合奏，最後的安可曲「小小世界」也將聽到他們75人再次合體演出。

此外，他要特別推薦8年級學妹蘇俞芹的獨奏「夜」，這是韋瓦第寫的6首長笛協奏曲之一，主要用笛音呈現晚上看到的景色。

而他跟雙胞胎哥哥彭奎鈞，還有同學劉庭宇、藍國光、陳智勇則將用音域比較廣的次中音笛，展現1場儼然有好多不同直笛一起演出的五重奏。

另外在下半場的曲目中的「非洲組曲」，他們用去年新添購的倍低音笛展現猶如非洲鼓般的節奏律動感，帶領大家前往一探非洲原野祕境。

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  • 新竹縣關西國中藝才班學生經常把握下課10分鐘自主練習表演。（記者黃美珠攝）

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  • 5把完全一樣的次中音笛，竟然能構建出多層次、猶如有多管不同直笛的樂音！想要親自鑑賞的鄉親，下週二 、29日晚可以前去欣賞關西國中直笛班的演出。（記者黃美珠攝）

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  • 新竹縣關西國中直笛藝才班學生蘇俞芹將在公演中獨奏，挑戰韋瓦第寫給長笛的協奏曲之1。（記者黃美珠攝）

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  • 新竹縣關西國中直笛藝才班將以這把倍低音笛取代非洲音樂中的鼓聲，呈現不一樣的律動感。（記者黃美珠攝）

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