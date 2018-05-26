29日來聽特優笛音！ 關西國中「笛是您樂團」75人公演

新竹縣關西國中校長郭雅玲（右三）邀請大家下週二、29日晚上6點半，到新竹縣政府文化局演藝廳，欣賞該校直笛藝才班今年北區總決賽特優的聲音。（記者黃美珠攝）

2018-05-26 10:48

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西國中直笛藝才班剛在今年4月拿到全國音樂比賽北區總決賽國中直笛合奏特優冠軍！他們以「笛是您樂團」為名，將於29日晚上6點半用「藝起風音樂 2018笛是您樂團」節目，在新竹縣政府文化局演藝廳「無料」（免費）帶給所有鄉親悅耳的笛音，讓大家欣賞1管管看似平凡的直笛，在75個國中生的手中最後如何千變萬化撼動人心。

關西國中校長郭雅玲說，該校直笛藝才班是在前校長彭蕾娜的遠見中成立，它讓偏鄉的孩子進入音樂之門接受樂音陶冶的門檻變得平易。

而在國立清華大學教授陳孟亨的團隊指導下，從剛開始招1班都無法招滿，到現在已是很多孩子想在課業外參與、解放自己或逐夢的一塊小小天堂。

由於成軍短暫，所收的學生不像都市的小孩普遍自小就有學習過音樂的基礎，因此成軍6年來，儘管多次拿到新竹縣音樂比賽直笛團體組冠軍，也在全國音樂比賽北區總決賽有過第5名的佳績，但是萬萬料想不到今年竟在北區18組各縣市菁英代表隊中摘冠！

郭雅玲說，這除了跟近年學校積極參與校外的校際聯合音樂會，把握各國大師來台交流機會爭取被大師點撥有關，該班學生勤於利用下課10分鐘自主規劃音樂表演，甚至動員全校進行千人直笛合奏，以及校友會長楊德宏等善心捐款添購倍低音笛、倍倍低音笛多元樂團樂音都有直接助益。

所以創班6年，雖然年年都有公演，但最近2年更獲得全縣性的肯定，在經過一定評核後，他們第二度踏上文化局演藝廳的表演舞台，讓全校師生都覺得非常光彩。

9年級學生彭彥鈞說，他們這次為大家準備了12首曲目，除了開場的客家民謠「天公落水」是他們7到9年級生、75人的全體合奏，最後的安可曲「小小世界」也將聽到他們75人再次合體演出。

此外，他要特別推薦8年級學妹蘇俞芹的獨奏「夜」，這是韋瓦第寫的6首長笛協奏曲之一，主要用笛音呈現晚上看到的景色。

而他跟雙胞胎哥哥彭奎鈞，還有同學劉庭宇、藍國光、陳智勇則將用音域比較廣的次中音笛，展現1場儼然有好多不同直笛一起演出的五重奏。

另外在下半場的曲目中的「非洲組曲」，他們用去年新添購的倍低音笛展現猶如非洲鼓般的節奏律動感，帶領大家前往一探非洲原野祕境。

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