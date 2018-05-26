花都開好了！台南歸仁「黃綠紅」千人健走

幸福健走活動迴響熱烈，民眾遊賞花海之中。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-26 09:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的歸仁區公所，結合轄內高鐵站阿勃勒、小葉欖仁、鳳凰木等豐富的行道樹生態，規劃了「黃綠紅」健走活動，今天上午熱鬧登場，千名親子參加，正值開花期，沿途美景令人流連，成功行銷在地特色。

黃綠紅賞花季已邁入第4屆，歸仁區長陳必成表示，今年改由沙崙國中啟程，並在操場搭設表演舞台，空間較大，也可避免封路，影響交通，配合推出的「幸福健走」，迴響熱烈，顯見活動已建立口碑。

新化扶桑花舞蹈團的帶動下，大小朋友一起暖身，早上7點許，健走正式出發，沿高鐵特定區內的道路，遊賞途中的阿勃勒、小葉欖仁與鳳凰木等，全程4.2公里，沒有競賽排名，民眾自在、愜意，飽覽經典的黃綠紅美景。

根據公所統計，高鐵站區夏季限定的阿勃勒黃、小葉欖仁綠、鳳凰木紅等3色行道樹，約有1700株，每年5月份起，各自綻放，形成特色美景，遊客爭睹，躍為歸仁當地新興的觀光熱點。

這3種行道樹中，以阿勃勒數量最多，逾900株，分布在歸仁一路、歸仁二路、高發三路、高鐵十路，以及大武路東側等，因為天氣炎熱，現正爆開中，黃色花海景致迷人。

小葉欖仁近500株，分布在歸仁九路、歸仁十路、高發一路、武當路與光明街等兩側，現已進入茂盛期，枝幹並往中間延展，構築出迷人的綠色隧道。

鳳凰木則集中在高鐵橋下道路以及站區廣場，數量超過300株，有的已開花，綠色枝頭上一片火紅，相當搶眼。

健走告一段落後，舞台區則有街頭藝人獻唱、熱舞表演，以及登革熱衛教與災害防救宣導等，活動將在中午閉幕。