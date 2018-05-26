直擊谷風隧道施工現場！ 蘇花改開工以來最大難題

蘇花改谷風隧道去年10月20日發生動工以來最大抽坍，抽坍工作面仍有地下水湧入，工程人員得在泥濘及潮濕環境中，緩慢往前推進。（記者張議晨攝）

2018-05-26 08:06

南北兩端每月6公尺緩慢推進

［記者張議晨／宜蘭報導］去年10月，已貫通的蘇花改谷風隧道發生開工以來最大規模抽坍；經過半年，抽坍現場南、北兩端工作面，正以每個月6公尺速度緩慢推進；蘇花改能否在109年1月達成全線通車目標，端看這場抽坍意外能否在9月完成排除，工程人員形容，「現在每天都在跟時間賽跑！」

昏暗隧道內「嗡...嗡...嗡」機器鑽掘聲不間斷，這是抽坍現場每天24小時持續運作的場景。

去年10月20日，長4.7公里的谷風隧道南下線，上方土層不敵連日豪大雨，雨水破壞不透水層，夾帶逾萬立方公尺的土石衝入已貫通的隧道，土石範圍長達117公尺，這場抽坍也成了蘇花改開工以來，碰到的最大難題。

記者與工作人員坐著四輪傳動車前進抽坍工作面，越接近抽坍現場，地面越顯泥濘、顛簸；隧道上方，是被土石壓壞的鋼筋、水泥結構體；路面兩旁，還有著深達半身高的泥漿。

每分鐘4公噸地下水湧入

抽坍現場，南、北兩端坑夫坐在工程車上，24小時不間斷得在鬆軟工作面上鑽出小孔，再將水泥、環氧樹脂等灌入岩盤內，阻絕地下水、固結岩層，完成地質改良後，才能將土石運出隧道。

由於岩層飽含地下水，水從裂縫流入隧道內，工程人員只能穿著雨衣，在忽暗、潮濕的環境內與大自然搶時間。

「每前進一步，都必須戰戰兢兢。」監造單位、台灣世曦主辦工程司張永正說，不管外頭有無下雨，隧道內每分鐘仍有4公噸地下水湧入，坑夫必需先把水阻隔在外，工程才能安全順利前進。

解決抽坍比開挖還要困難

谷風隧道南、北兩端，從抽坍發生以來，已往前推進53公尺，工班每天在泥漿、湧水的工作環境下，每月以6公尺速率，緩慢往前推進，工程人員私下形容，「要解決抽坍，比開挖隧道還要困難」。

谷風隧道抽坍面仍還有約60公尺範圍待解決，蘇花改能否在總統大選前，達成花蓮人「安全回家」的期望，端看這場意外是否能如期完工。

「每天都在跟時間賽跑」，蘇花改工程處長邵厚潔說，蘇花改全線要如期通車，抽坍9月前必須完工，他們正努力朝這目標邁進。

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工程人員在泥濘及潮濕環境中，緩慢往前推進。（記者張議晨攝）

目前蘇花改谷風隧道兩端各以每個月6公尺進度緩慢往前推進。（記者張議晨攝）

工程人員形容，「解決抽坍每步都要戰戰兢兢，比隧道開挖還要困難」。（記者張議晨攝）

目前谷風隧道兩端各以每個月6公尺進度緩慢往前推進。（記者張議晨攝）

隧道內每分鐘仍有4公噸地下水湧入，坑夫必需先把水阻隔在外，工程才能安全順利前進。（記者張議晨攝）