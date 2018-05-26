05/26 各報重點新聞一覽

2018-05-26 06:18

自由時報

表決通過國防授權法案/ /美參眾兩院：應強化台灣軍力

美國眾議院院會今天以三一五票比六十六票通過二○一九年國防授權法案。法案中要求美國國防部長與台灣諮商後提出一份總體評估，以強化並改革台灣軍力，尤其是備役軍力。

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手機異常掉電 當心有APP在監控

你的手機被監控了嗎？民眾若發現手機異常掉電、或手機APP出現來路不明圖示，就要提高警覺了！一個隱身中國、香港的駭客集團，設計出「隱形偵探」APP，將APP程式植入手機，就能掌控該手機所有收發話、通訊軟體內容、所儲影像、甚至可監看持機人現場環境和掌握所在位置等，等同成了「全民公敵」監控目標。台南檢調單位昨逮捕該集團台灣代理人，初查被害人至少三百人，以「被抓姦」對象最多，正循線追查集團上游首腦身分。

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讚嘆！21歲女大生登頂尖期刊

埋首兩百四十二科鳥類、八千多種鳥巢資料，由二十一歲、中興大學生命科學系大三學生方怡婷擔任第一作者，關於鳥巢與鳥類演化方式之研究，五月份登上國際頂尖期刊「自然通訊」（Nature Communications），成為台灣學界焦點。

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蘋果日報

44航空公司 屈服中國惡霸

繼布吉納法索與台灣斷交後，中國進一步打壓台灣的國際地位！中國民航當局以限制航權或下架App訂票系統為手段，脅迫44家國際航空公司更改官方網站，不得將台灣列為「國家」。中國民航局昨天宣稱44家都已承諾同意更改，其中18家已經完成更改，另26家因技術問題申請延期完成更改。

北韓求和 川普改口「川金會還在談」

「川金會」尚未舉行，就面臨無言的破局！美國總統川普前天突然發出「分手信」給北韓領導人金正恩、並稱軍方已準備好因應北韓「愚蠢或魯莽」行動後，北韓卻意外求和，聲稱隨時隨地可談，且願給美國時間和機會。雙方下一步如何走，備受關注。

聯合報

年底公投綁大選 法務部長有三大擔憂…

年底九合一公投綁大選，選情複雜迥異以往，法務部長邱太三列舉三大擔憂：公投案太多，特定團體可能結合、杯葛候選人；小黨候選人網攻對手；參選人多，當選得票數降低，有人會下重鹹去買票。

全國首例原民特定區 司馬庫斯、鎮西堡土地使用可望鬆綁

司馬庫斯與鎮西堡部落面臨建地不足、民宿普遍違法等問題，可望獲得解決。內政部區域計畫委員會前天審議通過「原住民族特定區域計畫─泰雅族鎮西堡及司馬庫斯部落」案。內政部常務次長林慈玲昨天表示，將針對與現行法令不合的部分，依原住民需求作「合理的放寬」，既能解決問題，也兼顧環境敏感地區的安全觀念等要求。

中國時報

一中難擋 44家外航改標中國台灣

大陸民航局4月25日發函44家執飛大陸航班境外航空公司，要求一個月內，更改對台港澳稱呼，不得列獨立國家，昨大限已至，新華社稱，有18家完成「整改」，包括月前才跟華航合推共用班號、直飛台北巴黎的法國航空，也把官方網站訂票系統「台灣」改為「中國台灣」。

早有危機感 林佳龍端政績突圍

超完美切割？2018大選被視為總統蔡英文的期中考，中央執政又不利，台中市長林佳龍強調：「我很早就有危機感！」對完全執政政黨來講，期中選舉時，一般都會比較差一點，這全世界皆然，因此從去年開始「無暝無日」全市625里已走透透，要用勤政與政績，贏得市民肯定。林佳龍此舉，也被外界解讀與中央切割，連任走自己路。