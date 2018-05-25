南台灣水情吃緊 不排除台水澎運

高屏溪今流量每秒24噸，只能再撐半個月。（記者陳文嬋攝）

2018-05-25 23:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣水情吃緊，高屏溪流量只能撐半個月，高雄又與台南調配供水，尤以澎湖水情嚴重，正值觀光旺季，水庫最多撐到7月底，水公司夜間減壓，一旦水情持續惡化，不排除台水澎運，凸顯3縣市供水環環相扣，成為另類生命共同體。

南台灣今年降雨量僅歷年同期平均值5成，造成高屏溪流量持續下探，今剩下每秒24噸，預估可撐半個月，由於高雄沒有大型水庫，與台南調配供水，共用1座南化水庫，目前蓄水量2成6。

所幸高雄山區近來有午後雷陣雨，水利署昨自甲仙攔河堰引水，挹注台南水庫8萬噸，水公司每日從高雄調度清水，支援台南3至5萬噸；阿公店水庫蓄水量只剩下3.3%，原本每日支援民生用水5萬噸，因水庫水量少降為2萬噸。

值得一提的是，澎湖水情最嚴重，每日用水量2萬6000噸，海淡廠每日出水2萬噸，已是最大極限，深井水出水4000噸，目前3座水庫有效蓄水量14萬噸，水公司每日僅取水2000噸，估算最多撐到7月底。

由於澎湖正值觀光旺季，水利署實施一階限水，水公司夜間減壓，一旦水情持續惡化，海淡廠又出狀況，或是水庫蓄水量用完，不排除租船從高雄運水至澎湖。

水公司表示，92年曾實施台水澎運近7個月，總計運水69萬3000噸，花費9700多萬元，每噸水成本高達160元，比海淡廠製水成本多了1至2倍。

水利署指出，氣象局預測下週有機會降雨，將視天氣狀況把握機會，於台南水庫實施人工增雨，以改善南台灣水情，呼籲民眾節約用水。